НХЛ. «Колмабус» играет с «Торонто», «Детройт» против «Сент-Луиса» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00, «Nationwide Arena»
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- Дата проведения
- 16 февраля, 04.00, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 16 февраля, 05.30, «Scotiabank Saddledome»
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- Дата проведения
- 16 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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