Комитет по этике РФС рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед арбитрами

Бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКА Леониду Слуцкому было рекомендовано организовать публичное извинение перед арбитрами за свои высказывания. Об этом сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

«Сегодня прошло первое заседание. Оно было интересным, поскольку в него вошли компетентные люди. Мы рассмотрели вопросы предыдущей работы комитета. Было принято негласное решение еще раз проанализировать регламент комитета, внести в него коррективы, чтобы его утвердил РФС.

Члены комитета единогласно осудили высказывание Слуцкого и приняли решение вынести замечание. Было принято решение рекомендовать ему организовать публичное извинение перед арбитрами за его высказывание.

Думаю, что на «Матч ТВ» он и должен принести соответствующие извинения. Ответственный секретарь общался со Слуцким предварительно. Он подтвердил, что такой случай был и, как он сказал, он готов принять любое решение комитета по этике», – сказал Андреев.

Напомним, в прошлом году Леонид Слуцкий в телепередаче «Детский вопрос» сказал: «В принципе, если человек – арбитр, то его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия».

После высказывания тренера арбитры направили коллективное письмо президенту РФС Виталию Мутко с просьбой разобраться в ситуации.