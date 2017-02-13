Шипулин и Старых – 4-е в биатлоне, победа России в Евротуре и другие новости утра

Утренний дайджест – с главными новостями дня.

1. Фуркад победил в гонке преследования на ЧМ, Шипулин – 4-й, а у Бьорндалена – 45-я (!) медаль в карьере. Женскую гонку выиграла Дальмайер, Домрачева – 2-я, Старых – 4-я.

2. Сборная России победила на Шведских играх и выиграла Евротур. Впервые за 4 года.

3. В Англии «Бернли» отнял два очка у «Челси» (1:1), «Лестер» проиграл 5-й матч подряд.

4. В серии А «Ювентус» победил «Кальяри» (2:0) – оба мяча забил Игуаин.

5. «Севилья» и «Атлетико» выиграли свои матчи в Испании. Фернандо Торрес забил прекрасный гол.

6. Защитник «Колорадо» Федор Тютин набрал 10-е очко в сезоне. Другие результаты в НХЛ – здесь.

7. В НБА «Миннесота» победила «Чикаго», а «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио». Остальные результаты – здесь.

8. Юсков завоевал серебро на ЧМ по конькобежному спорту.

Цитата дня. «Почему Бабиков и Цветков не готовы? Задайте этот вопрос тренерам, которые подводили их к ЧМ-2017». У главного тренера сборной России Александра Касперовича есть ответ.

Еще одна цитата дня. «Габариты постоянно не дают мне завоевывать медали». Антон Шипулин – об обидном 4-м месте.

И еще. «Победа сборной России не случайность, а закономерность, это итог системной работы». Роман Ротенберг про Евротур.