«Крылья Советов» подписали контракт с Глебом до конца сезона
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Глебом.
«Только что подписали контракт с Глебом. Соглашение рассчитано до конца сезона и предполагает возможность продления», – сказал Шашков.
35-летний хавбек выступал за самарскую команду в сезоне-2011/12 и сыграл в 8 матчах РФПЛ.
Последним его клубом был БАТЭ, за который он в 2016 году провел 6 матчей.
Они снова вместе! Подробности скоро на сайте. pic.twitter.com/glqGCRP0v5— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 15 февраля 2017 г.
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