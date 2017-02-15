Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Крылья Советов» подписали контракт с Глебом до конца сезона

    Теги Крылья Советов Александр Глеб Премьер-лига Россия трансферы высшая лига Беларусь БАТЭ фото

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Глебом.

    «Только что подписали контракт с Глебом. Соглашение рассчитано до конца сезона и предполагает возможность продления», – сказал Шашков.

    35-летний хавбек выступал за самарскую команду в сезоне-2011/12 и сыграл в 8 матчах РФПЛ.

    Последним его клубом был БАТЭ, за который он в 2016 году провел 6 матчей.

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться