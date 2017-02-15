«Крылья Советов» подписали контракт с Глебом до конца сезона

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков объявил о подписании контракта с полузащитником .

«Только что подписали контракт с Глебом. Соглашение рассчитано до конца сезона и предполагает возможность продления», – сказал Шашков.

35-летний хавбек выступал за самарскую команду в сезоне-2011/12 и сыграл в 8 матчах РФПЛ.

Последним его клубом был БАТЭ, за который он в 2016 году провел 6 матчей.