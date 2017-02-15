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    IBU снял подозрения в использовании допинга со сборной Казахстана

    Теги допинг IBU WADA сборная Казахстана сборная Казахстана жен

    Международный союз биатлонистов (IBU) снял все подозрения в использовании запрещенных препаратов с казахстанских биатлонистов.

    Напомним, что 8 февраля австрийская полиция провела обыск в отеле, где остановилась сборная Казахстана, в ходе обыска были найдены запрещенные препараты.

    Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория  в Зайберсдорфе провела анализ проб мочи и крови спортсменов. Запрещенных препаратов в допинг-пробах обнаружено не было.

    На данном основании IBU принял решение не применять санкций в отношении сборной, однако союз оставляет за собой право принять меры, если появятся новые данные в ходе расследования, которое продолжает австрийская полиция.

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