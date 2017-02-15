IBU снял подозрения в использовании допинга со сборной Казахстана

Международный союз биатлонистов (IBU) снял все подозрения в использовании запрещенных препаратов с казахстанских биатлонистов.

Напомним, что 8 февраля австрийская полиция провела обыск в отеле, где остановилась сборная Казахстана, в ходе обыска были найдены запрещенные препараты.

Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Зайберсдорфе провела анализ проб мочи и крови спортсменов. Запрещенных препаратов в допинг-пробах обнаружено не было.

На данном основании IBU принял решение не применять санкций в отношении сборной, однако союз оставляет за собой право принять меры, если появятся новые данные в ходе расследования, которое продолжает австрийская полиция.