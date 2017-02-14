«Рубин» обыграл «Спартак», конфликт чехов с Губерниевым и другие новости утра

1. «Рубин» обыграл «Спартак» (4:2) в самом статусном матче зимнего перерыва. У «Спартака» забил Луис Адриано.

2. Тренер сборной Чехии по биатлону обвинил «сумасшедшего русского комментатора» в том, что чехам стали поступать угрозы от болельщиков: «Он пропагандирует то, что потом поддерживает весь народ». Дмитрий Губерниев ответил, что чехи «объелись белены, это все мелкие пакости неудачливых людей».

3. Магомед Оздоев перешел в «Терек». За несколько часов до подписания контракта он уверял всех, что находится на сборе «Рубина» и идет на тренировку.

4. Суд присяжных США посчитал, что Поветкин использовал мельдоний уже после введения запрета. Позитивных новостей тут нет.

5. «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (2:0) и теперь отстает от «Челси» на 8 очков. Дистанция чуть-чуть сократилась.

6. В единственном матче КХЛ «Локомотив» забросил шесть шайб «Адмиралу» (6:1). Мощно.

7. Жозе Моуринью снова не очень доволен календарем АПЛ – теперь речь о неравных условиях подготовки к финалу Кубка английской лиги...

8. В НХЛ «Рейнджерс» обыграл «Коламбус», а «Аризона» – «Калгари».

9. В НБА «Вашингтон» победил «Оклахому», «Голден Стэйт» уступил «Денверу». Другие результаты – здесь.

10. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что пока никакого боя между МакГрегором и Мэйвезером быть не может: сначала Конору надо провести 4 боя в UFC.

11. Из 21 российского спортсмена, лишенного олимпийских медалей Пекина и Лондона, только один вернул награду МОК. Принцип?

Цитата дня. «Самая совершенная система по борьбе с допингом – в России». Валерий Газзаев в Госдуме.