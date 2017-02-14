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    Sports.ru

    «Рубин» обыграл «Спартак», конфликт чехов с Губерниевым и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Рубин» обыграл «Спартак» (4:2) в самом статусном матче зимнего перерыва. У «Спартака» забил Луис Адриано. 

    2. Тренер сборной Чехии по биатлону обвинил «сумасшедшего русского комментатора» в том, что чехам стали поступать угрозы от болельщиков: «Он пропагандирует то, что потом поддерживает весь народ». Дмитрий Губерниев ответил, что чехи «объелись белены, это все мелкие пакости неудачливых людей». 

    3. Магомед Оздоев перешел в «Терек». За несколько часов до подписания контракта он уверял всех, что находится на сборе «Рубина» и идет на тренировку. 

    4. Суд присяжных США посчитал, что Поветкин использовал мельдоний уже после введения запрета. Позитивных новостей тут нет. 

    5. «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» (2:0) и теперь отстает от «Челси» на 8 очков. Дистанция чуть-чуть сократилась. 

    6. В единственном матче КХЛ «Локомотив» забросил шесть шайб «Адмиралу» (6:1). Мощно. 

    7. Жозе Моуринью снова не очень доволен календарем АПЛ – теперь речь о неравных условиях подготовки к финалу Кубка английской лиги... 

    8. В НХЛ «Рейнджерс» обыграл «Коламбус», а «Аризона» – «Калгари».

    9. В НБА «Вашингтон» победил «Оклахому», «Голден Стэйт» уступил «Денверу». Другие результаты – здесь.

    10. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что пока никакого боя между МакГрегором и Мэйвезером быть не может: сначала Конору надо провести 4 боя в UFC. 

    11. Из 21 российского спортсмена, лишенного олимпийских медалей Пекина и Лондона, только один вернул награду МОК. Принцип?

    Цитата дня. «Самая совершенная система по борьбе с допингом – в России». Валерий Газзаев в Госдуме. 

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