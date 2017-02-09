Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Россия лишена биатлонного ЧМ, 200 млрд долларов на мундиаль-2022, 29 золотых медалей Универсиады и другие новости дня

    Теги утренний дайджест

    Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

    1. Россия лишилась права проведения биатлонного ЧМ-2021 в Тюмени. До 24 февраля можно отказаться добровольно, в противном случае исполком Международного союза биатлонистов все сделает сам.

    2. Россия одолела Казахстан в финале хоккейного турнира Универсиады-2017. Всего наши спортсмены выиграли 29 золотых медалей и победили в общем зачете Универсиады-2017. Казахстан стал вторым, Южная Корея – третьей.

    3. Катар тратит 500 млн долларов в неделю на подготовку к ЧМ-2022, а общая смета составит порядка 200 млрд долларов. Двести. Миллиардов.

    4. Мария Шарапова получила wild card на турнир в Мадриде. Соревнования пройдут с 5 по 14 мая.

    5. «Манчестер Юнайтед» продал больше всех футболок в 2016 году – 2 850 000 штук. Обставил «Реал» и «Барселону».

    6. В единственном матче в НХЛ «Чикаго» обыграл в овертайме «Миннесоту».

    7. Биатлонист Александр Логинов выступит в смешанной эстафете на ЧМ-2017. Кроме того, в состав сборной России на турнир включена Ирина Услугина.

    8. В НБА «Кливленд» победил «Индиану», «Лейкерс» уступили «Детройту». Остальные результаты – здесь.

    9. Сборная России продолжает подготовку к Шведским играм: Капризов тренировался в тройке с Ткачевым и Голышевым.

    10. Умер вратарь киевского «Динамо» и сборной СССР Виктор Чанов. Ему было 57.

    11. Известный кикбоксер Бадр Хари осужден на два года за нападение в 2012 году.

    Цитата дня. «Переход Гризманна в «МЮ»? Это маленькая команда». Президент «Атлетико» троллит англичан.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться