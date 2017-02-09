Россия лишена биатлонного ЧМ, 200 млрд долларов на мундиаль-2022, 29 золотых медалей Универсиады и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Россия лишилась права проведения биатлонного ЧМ-2021 в Тюмени. До 24 февраля можно отказаться добровольно, в противном случае исполком Международного союза биатлонистов все сделает сам.

2. Россия одолела Казахстан в финале хоккейного турнира Универсиады-2017. Всего наши спортсмены выиграли 29 золотых медалей и победили в общем зачете Универсиады-2017. Казахстан стал вторым, Южная Корея – третьей.

3. Катар тратит 500 млн долларов в неделю на подготовку к ЧМ-2022, а общая смета составит порядка 200 млрд долларов. Двести. Миллиардов.

4. Мария Шарапова получила wild card на турнир в Мадриде. Соревнования пройдут с 5 по 14 мая.

5. «Манчестер Юнайтед» продал больше всех футболок в 2016 году – 2 850 000 штук. Обставил «Реал» и «Барселону».

6. В единственном матче в НХЛ «Чикаго» обыграл в овертайме «Миннесоту».

7. Биатлонист Александр Логинов выступит в смешанной эстафете на ЧМ-2017. Кроме того, в состав сборной России на турнир включена Ирина Услугина.

8. В НБА «Кливленд» победил «Индиану», «Лейкерс» уступили «Детройту». Остальные результаты – здесь.

9. Сборная России продолжает подготовку к Шведским играм: Капризов тренировался в тройке с Ткачевым и Голышевым.

10. Умер вратарь киевского «Динамо» и сборной СССР Виктор Чанов. Ему было 57.

11. Известный кикбоксер Бадр Хари осужден на два года за нападение в 2012 году.

Цитата дня. «Переход Гризманна в «МЮ»? Это маленькая команда». Президент «Атлетико» троллит англичан.