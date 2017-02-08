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    Катар тратит еженедельно 500 млн долларов на ЧМ-2022

    Теги ЧМ-2022

    Министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади рассказал, какие расходы еженедельно терпит бюджет государства при подготовке к ЧМ-2022.

    Ожидается, что итоговая смета на подготовку к проведению мундиаля составит порядка 200 миллиардов долларов.

    «Мы тратим около 500 миллионов долларов в неделю на капитальные проекты. И так будет продолжаться в течение ближайших трех-четырех лет, чтобы достичь нашей цели – подготовить страну к проведению чемпионата мира в 2022 году.

    Речь идет не только о стадионах. Автомобильные дороги, железнодорожные пути, морские порты, аэропорты, больницы.

    Наш ЧМ будет самим дорогим в истории? Нет, ведь мы тратим 200 миллиардов на инфраструктуру в стране, а не просто на организацию чемпионата мира самого по себе», — сказал аль-Эмади.

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