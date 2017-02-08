Капризов вышел на тренировку сборной России в тройке с Ткачевым и Голышевым

Сборная России проводит тренировку в Санкт-Петербурге в преддверии матча с командой Финляндии.

Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком сформировал сочетания хоккеистов.

Вратари: Игорь Шестеркин, , Илья Самсонов.

«Красные»: Алексей Береглазов – Илья Любушкин, Анатолий Голышев – Владимир Ткачев – .

«Синие»: Дамир Мусин – Альберт Яруллин, Сергей Шумаков – – Степан Санников.

«Белые»: Владислав Гавриков – , Алексей Кручинин – Андрей Светлаков – Максим Мамин.

«Черные»: – Максим Осипов, Артем Федоров – Николай Прохоркин – Константин Окулов, Максим Карпов.