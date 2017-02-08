Капризов вышел на тренировку сборной России в тройке с Ткачевым и Голышевым
Сборная России проводит тренировку в Санкт-Петербурге в преддверии матча с командой Финляндии.
Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком сформировал сочетания хоккеистов.
Вратари: Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Илья Самсонов.
«Красные»: Алексей Береглазов – Илья Любушкин, Анатолий Голышев – Владимир Ткачев – Кирилл Капризов.
«Синие»: Дамир Мусин – Альберт Яруллин, Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников.
«Белые»: Владислав Гавриков – Захар Арзамасцев, Алексей Кручинин – Андрей Светлаков – Максим Мамин.
«Черные»: Егор Рыков – Максим Осипов, Артем Федоров – Николай Прохоркин – Константин Окулов, Максим Карпов.
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