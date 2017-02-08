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    Капризов вышел на тренировку сборной России в тройке с Ткачевым и Голышевым

    Теги Евротур сборная России сборная Финляндии Олег Знарок Максим Шалунов Шведские игры Степан Санников Захар Арзамасцев Николай Прохоркин Альберт Яруллин Владимир Ткачев Максим Карпов Алексей Кручинин Илья Любушкин Илья Сорокин Сергей Шумаков Максим Осипов Артем Федоров Владислав Гавриков Игорь Шестеркин Максим Мамин 1995 Анатолий Голышев Алексей Береглазов Константин Окулов Дамир Мусин Кирилл Капризов Илья Самсонов Егор Рыков Андрей Светлаков

    Сборная России проводит тренировку в Санкт-Петербурге в преддверии матча с командой Финляндии.

    Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком сформировал сочетания хоккеистов.

    Вратари: Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, Илья Самсонов.

    «Красные»: Алексей Береглазов – Илья Любушкин, Анатолий Голышев – Владимир Ткачев – Кирилл Капризов.

    «Синие»: Дамир Мусин – Альберт Яруллин, Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников.

    «Белые»: Владислав Гавриков – Захар Арзамасцев, Алексей Кручинин – Андрей Светлаков – Максим Мамин.

    «Черные»: Егор Рыков – Максим Осипов, Артем Федоров – Николай Прохоркин – Константин Окулов, Максим Карпов.

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