Умер вратарь киевского «Динамо» и сборной СССР Виктор Чанов
Сегодня, 8 февраля, в возрасте 57 лет скончался легендарный вратарь Виктор Чанов.
По информации издания «Гордон», смерть наступила около 19.50.
Чанов родился в 1959 году в Донецке. С 1978 по 1981 гг. выступал за «Шахтер», затем провел девять лет в киевском «Динамо».
За сборную СССР вратарь сыграл 21 матч.
Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и обладатель Кубка обладателей кубков с «Динамо».
Также он работал тренером вратарей в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».
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