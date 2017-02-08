Умер вратарь киевского «Динамо» и сборной СССР Виктор Чанов

Сегодня, 8 февраля, в возрасте 57 лет скончался легендарный вратарь Виктор Чанов.

По информации издания «Гордон», смерть наступила около 19.50.

Чанов родился в 1959 году в Донецке. С 1978 по 1981 гг. выступал за «Шахтер», затем провел девять лет в киевском «Динамо».

За сборную СССР вратарь сыграл 21 матч.

Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и обладатель Кубка обладателей кубков с «Динамо».

Также он работал тренером вратарей в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».