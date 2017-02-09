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    НБА. «Кливленд» на выезде обыграл «Индиану», «Сакраменто» разгромил «Бостон» и другие результаты

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    В среду, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» на выезде обыграл «Индиану», «Голден Стэйт» разгромил «Чикаго», «Сакраменто» без травмированного ДеМаркуса Казинса крупно обыграл «Бостон».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Сан-Антонио 103:111 (23:29, 28:29, 24:24, 28:29)
    Дата проведения
    9 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Окафор (20 + 8 подборов), Ковингтон (18), Ильясова (11), Макконнелл (6), Хендерсон (6) – старт; Шарич (20), Стаускас (16 + 7 подборов + 7 передач), Ноэл (4), Родригес (2), Луваву-Кабарро (0).
    Сан-Антонио
    Ленард (32), Паркер (18), Олдридж (15 + 10 подборов), Грин (11), Дедмон (10 + 11 подборов) – старт; Бертанс (9), Миллс (5), Джинобили (3), Симмонс (2), Андерсон (2), Ли (2), Энтони (2).

     

    Индиана – Кливленд 117:132 (36:25, 27:32, 18:40, 36:35)
    Дата проведения
    9 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Майлз (23), Тиг (22 + 14 передач), Джордж (22 + 8 подборов + 6 передач), Тернер (16 + 7 подборов), Аллен (6) – старт; Эллис (13), Янг (5), Джефферсон (5), Стаки (3), Робинсон (2), Кристмас (0), Серафин (0).
    Кливленд
    Ирвинг (29 + 7 передач), Джеймс (25 + 9 передач), Лав (14 + 10 подборов), Лиггинс (8), Томпсон (6 + 10 подборов) – старт; Корвер (29), Джефферсон (7), Макрэй (6), Фрай (5), Джонс (3), Фелдер (0).

     

    Бруклин – Вашингтон 110:114 OT (22:31, 27:28, 23:20, 28:21, 10:14)
    Дата проведения
    9 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Богданович (21), Лопес (20), Холлис-Джефферсон (13 + 11 подборов), Фой (3), Динуидди (2) – старт; Букер (14 + 11 подборов), Килпатрик (10), ЛеВерт (9), Харрис (8), Уайтхэд (7), Хэмилтон (3).
    Вашингтон
    Бил (31), Уолл (23 + 12 передач), Портер (20 + 10 подборов), Гортат (14 + 14 подборов), Убре (0) – старт; Смит (15 + 8 подборов), Берк (7), Саторански (2), Маинми (2).

     

    Атланта – Денвер 117:106 (39:30, 33:25, 26:32, 19:19)
    Дата проведения
    9 февраля, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Шредер (24 + 10 передач), Миллсэп (23), Бэйзмор (14), Хардуэй (14 + 6 передач), Ховард (11 + 13 подборов) – старт; Бембри (10), Мускала (10), Хамфрис (7), Дилэйни (4), Данливи (0).
    Денвер
    Чендлер (24 + 8 подборов), Йокич (18 + 15 подборов), Харрис (13), Нельсон (6 + 8 передач), Фарид (1) – старт; Бартон (17 + 7 подборов + 7 передач), Мюррэй (11), Артур (10), Эрнангомес (6), Бизли (0), О’Брайант (0).

     

    Детройт – Лейкерс 121:102 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32)
    Дата проведения
    9 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Драммонд (24 + 17 подборов + 4 блок-шота), Луэр (20), М-с Моррис (14), Колдуэлл-Поуп (9), Джексон (4 + 8 передач) – старт; Харрис (19), Смит (10 + 7 передач + 5 потерь), Бэйнс (10), Джонсон (7), Марьянович (4), Удрих (0), Хиллиард (0), Буллок (0).
    Лейкерс
    Рэндл (17), Ингрэм (15), Янг (9), Блэк (8 + 10 подборов), Расселл (2) – старт; Уильямс (17), Кларксон (12), Уэртас (8), Нэнс (6 + 7 подборов), Зубац (5), Денг (3), Кальдерон (0).

     

    Милуоки – Майами 88:106 (15:28, 29:27, 19:26, 25:25)
    Дата проведения
    9 февраля, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Адетокумбо (22 + 8 подборов), Паркер (14), Снелл (6), Деллаведова (5), Хенсон (5) – старт; Бизли (11), Брогдон (6 + 6 передач), Монро (6 + 7 подборов), Терри (5), Миддлтон (5), Телетович (3).
    Майами
    Уайтсайд (23 + 16 подборов), Эллингтон (17), Драгич (16 + 7 передач + 5 потерь), Макгрудер (10), Бэббит (0) – старт; Дж. Джонсон (20), Джонсон (8 + 6 передач), Уайт (7), Рид (5).

     

    Мемфис – Финикс 110:91 (24:15, 22:23, 33:27, 31:26)
    Дата проведения
    9 февраля, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика
    Мемфис
    Конли (23), Марк Газоль (19 + 7 подборов), Грин (11 + 10 подборов), Аллен (10 + 7 подборов), Парсонс (8 + 7 передач) – старт; Дэниелс (14), Даглас (11), Эннис (7), Райт (5), Харрисон (2).
    Финикс
    Букер (20), Бледсоу (16), Чендлер (5 + 10 подборов), Уоррен (4), Крисс (4) – старт; Найт (16), Лень (11), Такер (6 + 10 подборов), Дадли (5), Барбоза (4), Юлис (0), Джонс (0), Уильямс (0).

     

    Новый Орлеан – Юта 94:127 (25:32, 28:30, 16:28, 25:37)
    Дата проведения
    9 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Джонс (21 + 8 подборов), Холидэй (15), Дэвис (12 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Хилд (8), Хилл (3) – старт; Мур (13), Фрэйзер (11), Гэллоуэй (4), Каннингем (4), Мотеюнас (3).
    Юта
    Джордж Хилл (19), Хэйворд (17), Фэйворс (12), Гобер (10 + 16 подборов), Инглс (3) – старт; Джонсон (27), Беркс (13), Экзам (11), Лайлс (8), Мак (3), Диао (2), Уити (2), Нето (0).

     

    Миннесота – Торонто 112:109 (25:33, 28:30, 30:25, 29:21)
    Дата проведения
    9 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Уиггинс (31 + 6 передач), Таунс (29 + 14 подборов), Дженг (11 + 9 подборов), Рубио (5 + 7 передач), Раш (0) – старт; Мухаммад (22), Стивенсон (6), Джонс (5), Бьелица (3), Олдрич (0).
    Торонто
    ДеРозан (30), Лаури (20), Кэрролл (19 + 9 подборов), Валанчюнас (16), Сиакам (3) – старт; Росс (11), Джозеф (4), Пелтль (4), Ногейра (2), Пауэлл (0), Саллинджер (0).

     

    Нью-Йорк – Клипперс 115:119 (36:36, 31:32, 28:20, 20:31)
    Дата проведения
    9 февраля, 04.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Нью-Йорк
    Энтони (28 + 9 подборов), Порзингис (27), Роуз (20 + 7 подборов + 8 передач), О’Куинн (18), Ли (4 + 6 передач) – старт; Холидэй (5), Эрнангомес (5 + 9 подборов), Дженнингс (4), Кузминскас (4), Пламли (0).
    Клипперс
    Гриффин (32 + 8 подборов), Джордан (28 + 15 подборов), Редик (14), Риверс (7 + 10 передач + 5 потерь), Мба а Муте (2) – старт; Кроуфорд (20), Спейтс (5), Джонсон (4), Басс (4), Фелтон (3), Андерсон (0).

     

    Голден Стэйт – Чикаго 123:92 (30:17, 25:24, 31:29, 37:22)
    Дата проведения
    9 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Томпсон (28), Дюрэнт (22 + 10 подборов + 7 передач), Грин (19 + 8 подборов + 6 передач), Карри (13 + 6 передач), МакГи (13) – старт; Луни (10), Кларк (5), Маккоу (3), Уэбер (2), Ливингстон (2), Игудала (2), МакАду (2), Джонс (2).
    Чикаго
    Лопес (17 + 10 подборов), Гибсон (15 + 9 подборов), Грант (12), Картер-Уильямс (3), Ципзер (0) – старт; Рондо (12 + 8 передач), Миротич (10), Кэнан (6), Фелисио (6), Валентайн (5), Макдермотт (4), Портис (2).

     

    Сакраменто – Бостон 108:92 (19:28, 30:21, 28:22, 31:21)
    Дата проведения
    9 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Коллисон (26), Толливер (11), Аффлало (9), Лоусон (6), Куфос (6 + 11 подборов) – старт; Маклемор (17), Барнс (14 + 11 подборов), Коули-Стайн (14), Ричардсон (3), Лабиссьер (2), Папаяннис (0).
    Бостон
    Томас (26 + 7 передач), Джонсон (14), Хорфорд (10), Браун (6), Краудер (4) – старт; Смарт (10), Олиник (9 + 8 подборов), Грин (7), Розир (2), Янг (2), Жеребко (2), Мики (0), Зеллер (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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    Статистика НБА

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