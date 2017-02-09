НБА. «Кливленд» на выезде обыграл «Индиану», «Сакраменто» разгромил «Бостон» и другие результаты
В среду, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» на выезде обыграл «Индиану», «Голден Стэйт» разгромил «Чикаго», «Сакраменто» без травмированного ДеМаркуса Казинса крупно обыграл «Бостон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Окафор (20 + 8 подборов), Ковингтон (18), Ильясова (11), Макконнелл (6), Хендерсон (6) – старт; Шарич (20), Стаускас (16 + 7 подборов + 7 передач), Ноэл (4), Родригес (2), Луваву-Кабарро (0).
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Майлз (23), Тиг (22 + 14 передач), Джордж (22 + 8 подборов + 6 передач), Тернер (16 + 7 подборов), Аллен (6) – старт; Эллис (13), Янг (5), Джефферсон (5), Стаки (3), Робинсон (2), Кристмас (0), Серафин (0).
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Богданович (21), Лопес (20), Холлис-Джефферсон (13 + 11 подборов), Фой (3), Динуидди (2) – старт; Букер (14 + 11 подборов), Килпатрик (10), ЛеВерт (9), Харрис (8), Уайтхэд (7), Хэмилтон (3).
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.30, «Philips Arena»
- Атланта
- Шредер (24 + 10 передач), Миллсэп (23), Бэйзмор (14), Хардуэй (14 + 6 передач), Ховард (11 + 13 подборов) – старт; Бембри (10), Мускала (10), Хамфрис (7), Дилэйни (4), Данливи (0).
- Дата проведения
- 9 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
- Драммонд (24 + 17 подборов + 4 блок-шота), Луэр (20), М-с Моррис (14), Колдуэлл-Поуп (9), Джексон (4 + 8 передач) – старт; Харрис (19), Смит (10 + 7 передач + 5 потерь), Бэйнс (10), Джонсон (7), Марьянович (4), Удрих (0), Хиллиард (0), Буллок (0).
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Адетокумбо (22 + 8 подборов), Паркер (14), Снелл (6), Деллаведова (5), Хенсон (5) – старт; Бизли (11), Брогдон (6 + 6 передач), Монро (6 + 7 подборов), Терри (5), Миддлтон (5), Телетович (3).
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Конли (23), Марк Газоль (19 + 7 подборов), Грин (11 + 10 подборов), Аллен (10 + 7 подборов), Парсонс (8 + 7 передач) – старт; Дэниелс (14), Даглас (11), Эннис (7), Райт (5), Харрисон (2).
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Джонс (21 + 8 подборов), Холидэй (15), Дэвис (12 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Хилд (8), Хилл (3) – старт; Мур (13), Фрэйзер (11), Гэллоуэй (4), Каннингем (4), Мотеюнас (3).
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Уиггинс (31 + 6 передач), Таунс (29 + 14 подборов), Дженг (11 + 9 подборов), Рубио (5 + 7 передач), Раш (0) – старт; Мухаммад (22), Стивенсон (6), Джонс (5), Бьелица (3), Олдрич (0).
- Дата проведения
- 9 февраля, 04.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Энтони (28 + 9 подборов), Порзингис (27), Роуз (20 + 7 подборов + 8 передач), О’Куинн (18), Ли (4 + 6 передач) – старт; Холидэй (5), Эрнангомес (5 + 9 подборов), Дженнингс (4), Кузминскас (4), Пламли (0).
- Дата проведения
- 9 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Томпсон (28), Дюрэнт (22 + 10 подборов + 7 передач), Грин (19 + 8 подборов + 6 передач), Карри (13 + 6 передач), МакГи (13) – старт; Луни (10), Кларк (5), Маккоу (3), Уэбер (2), Ливингстон (2), Игудала (2), МакАду (2), Джонс (2).
- Дата проведения
- 9 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Коллисон (26), Толливер (11), Аффлало (9), Лоусон (6), Куфос (6 + 11 подборов) – старт; Маклемор (17), Барнс (14 + 11 подборов), Коули-Стайн (14), Ричардсон (3), Лабиссьер (2), Папаяннис (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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