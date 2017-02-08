Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    IBU предложил России добровольно отказаться от ЧМ-2021 до 24 февраля

    Теги СБР IBU ЧМ-2021

    Международный союз биатлонистов (IBU) предложил российской стороне добровольно отказаться от права проведения чемпионата мира 2021 года, сообщает пресс-служба организации.

    Конгресс IBU, внеочередное заседание которого прошло сегодня в Хохфильцене, отказался внести в повестку дня данный вопрос.

    Исполком IBU взял на себя ответственность за вынесение решения по ЧМ-2021 и предложил Союзу биатлонистов России (СБР) вернуть право на проведение турнира до 24 февраля 2017 года. В противном случае, исполком самостоятельно аннулирует решение о проведении ЧМ-2021 в Тюмени.

    Решение о новом месте проведения турнира будет принято на заседании конгресса в 2018 году.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться