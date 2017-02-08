IBU предложил России добровольно отказаться от ЧМ-2021 до 24 февраля

Международный союз биатлонистов (IBU) предложил российской стороне добровольно отказаться от права проведения чемпионата мира 2021 года, сообщает пресс-служба организации.

Конгресс IBU, внеочередное заседание которого прошло сегодня в Хохфильцене, отказался внести в повестку дня данный вопрос.

Исполком IBU взял на себя ответственность за вынесение решения по ЧМ-2021 и предложил Союзу биатлонистов России (СБР) вернуть право на проведение турнира до 24 февраля 2017 года. В противном случае, исполком самостоятельно аннулирует решение о проведении ЧМ-2021 в Тюмени.

Решение о новом месте проведения турнира будет принято на заседании конгресса в 2018 году.