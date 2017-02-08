Логинов выступит в смешанной эстафете на ЧМ-2017

Биатлонист Александр Логинов включен в предварительный состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира в Хохфильцене.

Планируется, что на старт выйдут Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

«Состав на смешанную эстафету по нашей информации: Подчуфарова, Акимова, Логинов и Шипулин», – написал комментатор Дмитрий Губерниев в инстаграме.

Гонка состоится завтра, начало – 16.45 по московскому времени.