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    Логинов выступит в смешанной эстафете на ЧМ-2017

    Теги сборная России сборная России жен Антон Шипулин Александр Логинов Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова ЧМ-2017

    Биатлонист Александр Логинов включен в предварительный состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира в Хохфильцене.

    Планируется, что на старт выйдут Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

    «Состав на смешанную эстафету по нашей информации: Подчуфарова, Акимова, Логинов и Шипулин», – написал комментатор Дмитрий Губерниев в инстаграме.

    Гонка состоится завтра, начало – 16.45 по московскому времени.

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