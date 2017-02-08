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    Президент «Атлетико»: «Переход Гризманна в «МЮ»? Это маленькая команда»

    Теги Манчестер Юнайтед Атлетико Серхио Агуэро возможные трансферы Энрике Сересо Антуан Гризманн

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего мадридского клуба Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».

    «Гризманн и «МЮ»? Это маленькая команда. Я верю в контракты, которые подписывают люди. Это касается и Симеоне, и Гризманна.

    Когда-то я назвал Агуэро глупцом, но это не так. Серхио – один из лучших игроков в истории футбола, а я просто назвал глупым его решение уйти из «Атлетико». Это отличный футболист и хороший друг, желаю ему только удачи», – сказал Сересо.

    Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года.

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