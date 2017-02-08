Услугина включена в состав сборной России на ЧМ-2017
Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о подготовке команды к чемпионату мира в Хохфильцене и сообщил, что в состав женской сборной включена Ирина Услугина.
«Мужская команда готовилась к соревнованиям в Обертиллиахе. Нужно было восстановить ребят перед чемпионатом мира и подвести их к главному старту в оптимальной форме.
Проводилась индивидуальная работа с каждым спортсменом. Много работали со стрельбой. Я считаю, что команда находится в хорошем функциональном и психологическом состоянии.
Женщины проводили сбор в итальянском Риднау, это место мы хорошо знаем. Проделали там подводящую работу. Думаю, что команда готова к чемпионату мира
Два биатлониста и две биатлонистки – Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, – находятся сейчас на сборе в Риднау.
Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене. Все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках», – сказал Касперович.
Состав сборной России на ЧМ-2017
Мужчины:
Антон Бабиков
Алексей Волков
Евгений Гараничев
Матвей Елисеев
Александр Логинов
Дмитрий Малышко
Максим Цветков
Антон Шипулин
Женщины:
Татьяна Акимова
Дарья Виролайнен
Екатерина Глазырина
Ольга Подчуфарова
Светлана Слепцова
Ирина Старых
Ирина Услугина
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