Услугина включена в состав сборной России на ЧМ-2017

Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о подготовке команды к чемпионату мира в Хохфильцене и сообщил, что в состав женской сборной включена Ирина Услугина.

«Мужская команда готовилась к соревнованиям в Обертиллиахе. Нужно было восстановить ребят перед чемпионатом мира и подвести их к главному старту в оптимальной форме.

Проводилась индивидуальная работа с каждым спортсменом. Много работали со стрельбой. Я считаю, что команда находится в хорошем функциональном и психологическом состоянии.

Женщины проводили сбор в итальянском Риднау, это место мы хорошо знаем. Проделали там подводящую работу. Думаю, что команда готова к чемпионату мира

Два биатлониста и две биатлонистки – Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, – находятся сейчас на сборе в Риднау.

Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене. Все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках», – сказал Касперович.

Состав сборной России на ЧМ-2017

Мужчины:

Антон Бабиков

Алексей Волков

Евгений Гараничев

Матвей Елисеев

Александр Логинов

Дмитрий Малышко

Максим Цветков

Антон Шипулин

Женщины:

Татьяна Акимова

Дарья Виролайнен

Екатерина Глазырина

Ольга Подчуфарова

Светлана Слепцова

Ирина Старых

Ирина Услугина