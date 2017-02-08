Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Услугина включена в состав сборной России на ЧМ-2017

    Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен Антон Шипулин Екатерина Глазырина Александр Касперович Алексей Волков Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Александр Логинов Антон Бабиков Дарья Виролайнен Максим Цветков Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова ЧМ-2017 Ирина Старых Матвей Елисеев

    Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о подготовке команды к чемпионату мира в Хохфильцене и сообщил, что в состав женской сборной включена Ирина Услугина.

    «Мужская команда готовилась к соревнованиям в Обертиллиахе. Нужно было восстановить ребят перед чемпионатом мира и подвести их к главному старту в оптимальной форме.

    Проводилась индивидуальная работа с каждым спортсменом. Много работали со стрельбой. Я считаю, что команда находится в хорошем функциональном и психологическом состоянии.

    Женщины проводили сбор в итальянском Риднау, это место мы хорошо знаем. Проделали там подводящую работу. Думаю, что команда готова к чемпионату мира

    Два биатлониста и две биатлонистки – Дмитрий Малышко, Алексей Волков, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина, включенная в состав седьмой спортсменкой, – находятся сейчас на сборе в Риднау.

    Такова наша тактика, они также готовятся к стартам. Планируем, что кто-то из них может выступить в Хохфильцене. Все будет зависеть от показателей спортсменов, которые будут стартовать на чемпионате мира в первых гонках», – сказал Касперович.

    Состав сборной России на ЧМ-2017

    Мужчины:

    Антон Бабиков
    Алексей Волков
    Евгений Гараничев
    Матвей Елисеев
    Александр Логинов
    Дмитрий Малышко
    Максим Цветков
    Антон Шипулин

    Женщины:

    Татьяна Акимова
    Дарья Виролайнен
    Екатерина Глазырина
    Ольга Подчуфарова
    Светлана Слепцова
    Ирина Старых
    Ирина Услугина

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться