Бадр Хари осужден на два года за нападение

Верховный суд в Гааге вынес приговор по делу известного кикбоксера Бадра Хари.

Хари осужден на два года, однако в тюрьме он проведет только полгода, а оставшийся срок будет отбывать условно.

Напомним, что дело Хари тянулось еще с 2012 года, когда он сначала напал в Амстердаме на бизнесмена Коэна Эверинка, а затем в этом же месте на вечеринке разбил вазу о голову неизвестного.

Адвокат Бадра назвал приговор «неадекватным» и «непонятным».

Бадр Хари – двукратный финалист турнира K-1 World Grand Prix и двукратный чемпион в тяжелом весе по версии It’s Showtime. Последний бой провел в декабре 2016 года, уступив Рико Верхувену.