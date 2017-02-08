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    Бадр Хари осужден на два года за нападение

    Теги происшествия K-1 Бадр Хари

    Верховный суд в Гааге вынес приговор по делу известного кикбоксера Бадра Хари.

    Хари осужден на два года, однако в тюрьме он проведет только полгода, а оставшийся срок будет отбывать условно.

    Напомним, что дело Хари тянулось еще с 2012 года, когда он сначала напал в Амстердаме на бизнесмена Коэна Эверинка, а затем в этом же месте на вечеринке разбил вазу о голову неизвестного.

    Адвокат Бадра назвал приговор «неадекватным» и «непонятным».

    Бадр Хари – двукратный финалист турнира K-1 World Grand Prix и двукратный чемпион в тяжелом весе по версии It’s Showtime. Последний бой провел в декабре 2016 года, уступив Рико Верхувену.

     

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