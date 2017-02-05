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    Конте обыграл Венгера, 100 голов «Барсы», поражение России на Кубке Дэвиса и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. «Челси» обыграл «Арсенал», а «Ливерпуль» сенсационно уступил «Халлу». Все результаты лиги, где все ясно с чемпионом. 

    2. «Барселона» обыграла «Атлетик» и стала первой командой из топ-лиг Европы, забившей 100 мячей в нынешнем сезоне.

    3. Сборная России 7-й год подряд вылетает в первом раунде Кубка Дэвиса. На этот раз проиграли сербам.

    4. Александр Емельяненко хочет подписать контракт с чеченским клубом «Ахмат».

    5. Сборная России обыграла финнов в полуфинале ЧМ по хоккею с мячом. Решающий матч – со шведами.

    6. Геннадий Орлов назвал трансфер Бранислава Ивановича подарком Романа Абрамовича «Зениту».

    7. «Торонто» забрал защитника Алексея Марченко с драфта отказов.

    8. «Сибирь» проиграла «Амуру», «Авангард» проиграл «Адмиралу». Все результаты КХЛ – здесь.

    9. Дарья Виролайнен выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU. У мужчин победил норвежец Шельвик

    10. «Бавария» сыграла вничью с «Шальке», а «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг». Все результаты бундеслиги.

    11. В НХЛ сразу несколько россиян набрали по 2 очка. Артем Анисимов и Никита Кучеров сделали по 2 голевые передачи, и «Чикаго» с «Тампой» одержали победы. А вот гола и передачи Александра Радулова «Монреалю» для победы над «Вашингтоном» не хватило. Все результаты дня.

    Цитата. «В команду с такими пророссийскими болельщиками, как у «Райо Вальекано», ни ногой». Скандал с Романом Зозулей продолжается.

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