Конте обыграл Венгера, 100 голов «Барсы», поражение России на Кубке Дэвиса и другие новости

1. «Челси» обыграл «Арсенал», а «Ливерпуль» сенсационно уступил «Халлу». Все результаты лиги, где все ясно с чемпионом.

2. «Барселона» обыграла «Атлетик» и стала первой командой из топ-лиг Европы, забившей 100 мячей в нынешнем сезоне.

3. Сборная России 7-й год подряд вылетает в первом раунде Кубка Дэвиса. На этот раз проиграли сербам.

4. Александр Емельяненко хочет подписать контракт с чеченским клубом «Ахмат».

5. Сборная России обыграла финнов в полуфинале ЧМ по хоккею с мячом. Решающий матч – со шведами.

6. Геннадий Орлов назвал трансфер Бранислава Ивановича подарком Романа Абрамовича «Зениту».

7. «Торонто» забрал защитника Алексея Марченко с драфта отказов.

8. «Сибирь» проиграла «Амуру», «Авангард» проиграл «Адмиралу». Все результаты КХЛ – здесь.

9. Дарья Виролайнен выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU. У мужчин победил норвежец Шельвик.

10. «Бавария» сыграла вничью с «Шальке», а «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг». Все результаты бундеслиги.

11. В НХЛ сразу несколько россиян набрали по 2 очка. Артем Анисимов и Никита Кучеров сделали по 2 голевые передачи, и «Чикаго» с «Тампой» одержали победы. А вот гола и передачи Александра Радулова «Монреалю» для победы над «Вашингтоном» не хватило. Все результаты дня.

Цитата. «В команду с такими пророссийскими болельщиками, как у «Райо Вальекано», ни ногой». Скандал с Романом Зозулей продолжается.