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    «Челси» обыграл «Арсенал», разрыв между командами достиг 12 очков

    Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал

    В 24-м туре премьер-лиги «Челси» обыграл «Арсенал» (3:1).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Отрыв «Челси» от «Арсенала» достиг 12 очков.

    Челси – Арсенал 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    4 февраля, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Алонсо, 2:0 – 53 Азар, 3:0 – 85 Фабрегас, 3:1 – 90 Жиру.
    ЧелсиКуртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес (Зума, 88), Педро (Виллиан, 84), Канте, Азар (Фабрегас, 84), Диего Коста.
    АрсеналЧех, Мустафи, Монреаль, Бельерин (Габриэл, 17), Косьельни, Уолкотт (Уэлбек, 70), Окслейд-Чемберлен, Санчес, Озил, Ивоби, Коклен (Жиру, 65).
    Предупреждения:
    Мустафи (23), Матич (70).

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