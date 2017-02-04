«Челси» обыграл «Арсенал», разрыв между командами достиг 12 очков
В 24-м туре премьер-лиги «Челси» обыграл «Арсенал» (3:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Отрыв «Челси» от «Арсенала» достиг 12 очков.
- Дата проведения
- 4 февраля, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес (Зума, 88), Педро (Виллиан, 84), Канте, Азар (Фабрегас, 84), Диего Коста.
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Арсенал –
Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин (Габриэл, 17), Косьельни, Уолкотт (Уэлбек, 70), Окслейд-Чемберлен, Санчес, Озил, Ивоби, Коклен (Жиру, 65).
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