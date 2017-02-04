Нападающий Роман Зозуля не выразил желания возвращаться в «Райо Вальекано» после конфликта с болельщиками мадридского клуба. Фанаты «Райо» обвинили его в неонацистских взглядах и сорвали арендный переход форварда.

«Суть в том, что они говорили, что я фашист, потому что я помогаю своей армии. А они помогают Донбассу. И они сказали, что есть достаточно информации с другой стороны, что он фашист. Потому что он спонсирует армию. А мы против фашизма.

Я не боюсь ультрас или еще кого-то. Просто каждый день переживать за свою семью... Я люблю футбол, это моя жизнь. Но если выбирать между футболом и семьей, семья – это главное.

Как мне говорили вчера: не бери семью, пусть где-то там остается. Говорю, хорошо, ребята, я свою семью не возьму, хотя я считаю, что семья должна быть рядом, чтобы было комфортно.

Окей, не возьму, но вы хотите, чтобы мне дочка звонила вечером и плакала, мол, папа, ты дома, ты вернулся, все хорошо? И чтобы это пять месяцев продолжалось? Да о каком футболе может быть речь, если каждый день я буду ходить с охраной и думать о чем-то нефутбольном? Или играть игру и думать о чем-то…

То, что там свистят – пусть свистят, я такой человек, что мне по барабану, что там свистят. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские… В такой команде с такими болельщиками, где пророссийские… Я там ни ногой», – сказал Зозуля.