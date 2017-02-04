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    Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетик», «Атлетико» сыграет с «Леганесом» и другие матчи

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    В 21-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» – «Леганес», «Вильярреал» сыграет с «Севильей», «Реал» встретится с «Сельтой».

    Матч между «Депортиво» и «Бетисом» был перенесен.

    Чемпионат Испании

    21-й тур

    Депортиво – Бетис 0:0 
    Дата проведения
    3 февраля, 22.45, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Малага – Эспаньол
    Дата проведения
    4 февраля, 15.00, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Атлетик
    Дата проведения
    4 февраля, 18.15, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетико – Леганес
    Дата проведения
    4 февраля, 20.30, «Висенте Кальдерон»
    превью матча онлайн статистика
    Валенсия – Эйбар
    Дата проведения
    4 февраля, 22.45, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Севилья – Вильярреал
    Дата проведения
    5 февраля, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Спортинг Хихон – Алавес
    Дата проведения
    5 февраля, 18.15, «Эль Молиньон»
    превью матча онлайн статистика
    Сельта – Реал Мадрид
    Дата проведения
    5 февраля, 22.45, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад – Осасуна
    Дата проведения
    5 февраля, 20.30, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Гранада – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    6 февраля, 22.45, «Нуэво Лос Карменес»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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