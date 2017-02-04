Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетик», «Атлетико» сыграет с «Леганесом» и другие матчи
В 21-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» – «Леганес», «Вильярреал» сыграет с «Севильей», «Реал» встретится с «Сельтой».
Матч между «Депортиво» и «Бетисом» был перенесен.
Чемпионат Испании
21-й тур
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.45, «Риасор»
- Дата проведения
- 4 февраля, 15.00, «Ла Росаледа»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.30, «Висенте Кальдерон»
- Дата проведения
- 4 февраля, 22.45, «Месталья»
- Дата проведения
- 5 февраля, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 5 февраля, 18.15, «Эль Молиньон»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «Балайдос»
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.30, «Аноэта»
- Дата проведения
- 6 февраля, 22.45, «Нуэво Лос Карменес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.