В 21-м туре чемпионата Испании «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» – «Леганес», «Вильярреал» сыграет с «Севильей», «Реал» встретится с «Сельтой».

Матч между «Депортиво» и «Бетисом» был перенесен.

Чемпионат Испании

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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