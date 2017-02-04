Александр Емельяненко хочет подписать контракт с чеченским клубом «Ахмат»

Накануне российский боец ММА Александр Емельяненко появился в Грозном на официальной процедуре взвешивания перед вечером боев WFCA 33 и заявил, что намерен подписать контракт с местным клубом «Ахмат».

«Я очень благодарен тем людям, которые меня сюда пригласили. Приехал я сюда не только посмотреть бои, я приехал заключить с «Ахматом» контракт на дальнейшее выступление. Я вижу, что это хороший турнир, который с каждым разом набирает все большие возможности соревноваться с турнирами на мировой арене», – сказал Емельяненко.

Видео опубликовано ЧГТРК «Грозный» (@groznytv) Фев 3 2017 в 11:22 PST

Президент бойцовского клуба «Ахмат» – Абузайд Висмурадов, которого многие называют правой рукой Рамзана Кадырова.

В октябре 2016 года на проводимом «Ахматом» вечере Grand Prix Akhmat 2016 состоялись бои с участием троих сыновей Рамзана Кадырова. Старший брат Александра, Федор Емельянеко, президент Союза ММА России, выступил с критикой проведения боев с участим детей младше 12 лет.

«Вопрос — кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам? – написал в октябре 2016 года Висмурадов о старшем Емельяненко в своем инстаграме. – Ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо».

Напомним, что Александр Емельяненко последние полтора года провел в колонии по обвинению в изнасиловании. В декабре прошлого года он был освобожден по УДО, и заявил, что возобновит спортивную карьеру.