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    Александр Емельяненко хочет подписать контракт с чеченским клубом «Ахмат»

    Теги Александр Емельяненко MMA Ахмат

    Накануне российский боец ММА Александр Емельяненко появился в Грозном на официальной процедуре взвешивания перед вечером боев WFCA 33 и заявил, что намерен подписать контракт с местным клубом «Ахмат».

    «Я очень благодарен тем людям, которые меня сюда пригласили. Приехал я сюда не только посмотреть бои, я приехал заключить с «Ахматом» контракт на дальнейшее выступление. Я вижу, что это хороший турнир, который с каждым разом набирает все большие возможности соревноваться с турнирами на мировой арене», – сказал Емельяненко.

    Президент бойцовского клуба «Ахмат» – Абузайд Висмурадов, которого многие называют правой рукой Рамзана Кадырова.

    В октябре 2016 года на проводимом «Ахматом» вечере Grand Prix Akhmat 2016 состоялись бои с участием троих сыновей Рамзана Кадырова. Старший брат Александра, Федор Емельянеко, президент Союза ММА России, выступил с критикой проведения боев с участим детей младше 12 лет.

    «Вопрос — кто он такой, чтобы давать оценку нашему турниру и поединкам? – написал в октябре 2016 года Висмурадов о старшем Емельяненко в своем инстаграме. – Ему нужно вспомнить свой последний поединок, в котором он позорно проиграл и был избит на глазах у всего мира, но его продажное ведомство не решилось отдать заслуженную победу Фабио Мальдонадо».

    Напомним, что Александр Емельяненко последние полтора года провел в колонии по обвинению в изнасиловании. В декабре прошлого года он был освобожден по УДО, и заявил, что возобновит спортивную карьеру.

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