Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о переходе в защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

«Иванович в прекрасной форме. Мы видели, как он играл за . Что касается возраста, то для защитника 32 года мало что значат. Он опытный игрок. Говорит по-русски, серб, близок нам по менталитету. Так как играл за «Локомотив», знает реалии нашей жизни и нашего футбола, ему не надо будет адаптироваться.

Когда Жулиано спросили, как игроки будут встречать Ивановича, он сказал, мол, что его встречать – его же все знают. Будет теплая и дружеская встреча. Иванович должен влиться, для «Зенита» это был желаемый трансфер.

Приятно, что трансфер состоялся практически бесплатно для клуба. Хотя бесплатно, конечно, ничего не бывает. Кроме сыра в мышеловке. Официально он ушел свободным агентом. Его отпустил. Можно считать, это подарок «Зениту».

Что касается условий для игрока… Мало кто знает, но, когда приглашают футболиста с таким именем, он получает подъемные, сумма может быть разная. А так как за него не надо было платить клубу, вы понимаете, что наверняка подъемные были достойные его футбольного имени», – сказал Орлов.