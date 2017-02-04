В 19-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» встретится с «Майнцем», «Бавария» сыграет с «Шальке», «Боруссия» Д примет «РБ Лейпциг».

Чемпионат Германии

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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