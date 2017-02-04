Чемпионат Германии. «Бавария» против «Шальке», дортмундская «Боруссия» сыграет с «РБ Лейпцигом» и другие матчи
В 19-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» встретится с «Майнцем», «Бавария» сыграет с «Шальке», «Боруссия» Д примет «РБ Лейпциг».
Чемпионат Германии
19-й тур
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.30, «Имтех Арена»
- Гол:
- 1:0 – 76 Пападопулос.
-
Гамбург –
Адлер, Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Остжолек, Экдаль, Юнг, Мюллер (Вальдшмидт, 86), Холтби (Джуру, 87), Костич (Хунт, 90), Вуд.
-
Байер –
Лено, Хенрихс, Та, Топрак, Венделл, Бельараби (Брандт, 64), Арангис, Баумгартлингер (Кисслинг, 46), Кампль, Мехмеди (Бэйли, 82), Фолланд.
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.30, «SGL Арена»
- Дата проведения
- 5 февраля, 19.30, «Коммерцбанк-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.