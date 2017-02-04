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    Чемпионат Германии. «Бавария» против «Шальке», дортмундская «Боруссия» сыграет с «РБ Лейпцигом» и другие матчи

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    В 19-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» встретится с «Майнцем», «Бавария» сыграет с «Шальке», «Боруссия» Д примет «РБ Лейпциг».

    Чемпионат Германии

    19-й тур

    Гамбург – Байер 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    3 февраля, 22.30, «Имтех Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 76 Пападопулос.
    ГамбургАдлер, Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Остжолек, Экдаль, Юнг, Мюллер (Вальдшмидт, 86), Холтби (Джуру, 87), Костич (Хунт, 90), Вуд.
    БайерЛено, Хенрихс, Та, Топрак, Венделл, Бельараби (Брандт, 64), Арангис, Баумгартлингер (Кисслинг, 46), Кампль, Мехмеди (Бэйли, 82), Фолланд.
    Предупреждения:
    Бельараби (38), Кампль (69), Венделл (79).

     

    Хоффенхайм-1899 – Майнц
    Дата проведения
    4 февраля, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Герта – Ингольштадт-04
    Дата проведения
    4 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Кельн – Вольфсбург
    Дата проведения
    4 февраля, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
    превью матча онлайн статистика
    Бавария – Шальке-04
    Дата проведения
    4 февраля, 17.30, «Альянц-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Боруссия М – Фрайбург
    Дата проведения
    4 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Боруссия Д – РБ Лейпциг
    Дата проведения
    4 февраля, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Аугсбург – Вердер
    Дата проведения
    5 февраля, 17.30, «SGL Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Айнтрахт Ф – Дармштадт
    Дата проведения
    5 февраля, 19.30, «Коммерцбанк-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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