«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в 10 последних матчах
В 24-м туре премьер-лиги «Халл» одолел «Ливерпуль» (2:0).
Мерсисайдский клуб выиграл всего лишь один матч из последних 10 во всех турнирах: переигровку 3-го раунда Кубка Англии с «Плимутом».
Мерсисайдцы проиграли 4 из 5 последних матчей, их безвыигрышная серия во всех турнирах насчитывает 5 матчей, как и в АПЛ. При этом «Ливерпуль» из последних 10 матчей уступил в пяти, еще шесть были завершены вничью.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Кей Си Стэдиум»
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Халл –
Якупович, Раноккия, Магуайр, Робертсон, Эльабделлауи, Ндиайе, Эвандро (Таймон, 62), Клукас, Хаддлстоун, Гросицки (Мейлер, 80), Эрнандес (Ньяссе, 65).
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Ливерпуль –
Миньоле, Милнер (Морено, 83), Матип, Клайн, Коутиньо, Лаллана (Ориги, 83), Фирмино, Джан (Старридж, 67), Мане, Лейва, Хендерсон.
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