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    «Ливерпуль» потерпел пятое поражение в 10 последних матчах

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Халл

    В 24-м туре премьер-лиги «Халл» одолел «Ливерпуль» (2:0).

    Мерсисайдский клуб выиграл всего лишь один матч из последних 10 во всех турнирах: переигровку 3-го раунда Кубка Англии с «Плимутом».

    Мерсисайдцы проиграли 4 из 5 последних матчей, их безвыигрышная серия во всех турнирах насчитывает 5 матчей, как и в АПЛ. При этом «Ливерпуль» из последних 10 матчей уступил в пяти, еще шесть были завершены вничью. 

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Халл – Ливерпуль 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    4 февраля, 18.00, «Кей Си Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 44 Ндиайе, 2:0 – 84 Ньяссе.
    ХаллЯкупович, Раноккия, Магуайр, Робертсон, Эльабделлауи, Ндиайе, Эвандро (Таймон, 62), Клукас, Хаддлстоун, Гросицки (Мейлер, 80), Эрнандес (Ньяссе, 65).
    ЛиверпульМиньоле, Милнер (Морено, 83), Матип, Клайн, Коутиньо, Лаллана (Ориги, 83), Фирмино, Джан (Старридж, 67), Мане, Лейва, Хендерсон.
    Предупреждения:
    Магуайр (27), Милнер (40), Таймон (74).

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