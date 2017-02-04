«Ливерпуль» потерпел пятое поражение в 10 последних матчах

В 24-м туре премьер-лиги «Халл» одолел (2:0).

Мерсисайдский клуб выиграл всего лишь один матч из последних 10 во всех турнирах: переигровку 3-го раунда Кубка Англии с «Плимутом».

Мерсисайдцы проиграли 4 из 5 последних матчей, их безвыигрышная серия во всех турнирах насчитывает 5 матчей, как и в АПЛ. При этом «Ливерпуль» из последних 10 матчей уступил в пяти, еще шесть были завершены вничью.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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