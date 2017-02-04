Чемпионат Англии. «Челси» примет «Арсенал», «Ливерпуль» в гостях у «Халла» и другие матчи
В 24-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет дома с «Арсеналом», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Халлом», «Манчестер Сити» примет «Суонси», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Лестеру».
Чемпионат Англии
24-й тур
- Дата проведения
- 4 февраля, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Кей Си Стэдиум»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.30, «Уайт Харт Лейн»
- Дата проведения
- 5 февраля, 16.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 5 февраля, 19.00, «Кинг Пауэр»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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