В 24-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет дома с «Арсеналом», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Халлом», «Манчестер Сити» примет «Суонси», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Лестеру».

Чемпионат Англии

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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