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    Чемпионат Англии. «Челси» примет «Арсенал», «Ливерпуль» в гостях у «Халла» и другие матчи

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    В 24-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет дома с «Арсеналом», «Ливерпуль» встретится на выезде с «Халлом», «Манчестер Сити» примет «Суонси», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Лестеру».

    Чемпионат Англии

    24-й тур

    Челси – Арсенал
    Дата проведения
    4 февраля, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Уотфорд – Бернли
    Дата проведения
    4 февраля, 18.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Саутгемптон – Вест Хэм
    Дата проведения
    4 февраля, 18.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Халл – Ливерпуль
    Дата проведения
    4 февраля, 18.00, «Кей Си Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Эвертон – Борнмут
    Дата проведения
    4 февраля, 18.00, «Гудисон Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кристал Пэлас – Сандерленд
    Дата проведения
    4 февраля, 18.00, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Вест Бромвич – Сток Сити
    Дата проведения
    4 февраля, 18.00, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика

     

    Тоттенхэм – Мидлсбро
    Дата проведения
    4 февраля, 20.30, «Уайт Харт Лейн»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Сити – Суонси
    Дата проведения
    5 февраля, 16.30, «Этихад Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лестер – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    5 февраля, 19.00, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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