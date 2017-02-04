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    Кубок IBU. Гонка преследования. Виролайнен победила, Кайшева – 4-я

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    Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сегодня на этапе Кубка IBU в Осрбли выиграла гонку преследования.

    Кубок IBU

    6-й этап

    Осрбли, Словакия

    Женщины

    Гонка преследования

    1. Дарья Виролайнен (Россия) – 30.59,9 (0+0+1+1)
    2. Леа Йоганидесова (Чехия) – 14,3 (0+0+0+0)
    3. Дениз Херманн (Германия) – 21,2 (2+1+2+0)
    4. Ульяна Кайшева (Россия) – 35,9 (0+0+0+1)
    5. Ирина Услугина (Россия) – 36,7 (1+1+0+0)
    6. Марион Дайгентеш (Германия) – 1.10,2 (0+0+0+0)
    7. Анна Никулина (Россия) – 1.24,1 (0+0+1+1)
    8. Каролин Хорхлер (Германия) – 1.27,9 (1+0+0+1)...
    10. Светлана Миронова (Россия) – 2.20,9 (1+1+2+0)
    11. Виктория Сливко (Россия) – 2.34,4 (0+0+2+1)...
    19. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) – 3.51,3 (1+2+1+1)

    Сюнневе Сулемдал (Норвегия) – не стартовала.

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