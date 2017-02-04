Кубок IBU. Гонка преследования. Виролайнен победила, Кайшева – 4-я
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сегодня на этапе Кубка IBU в Осрбли выиграла гонку преследования.
Кубок IBU
6-й этап
Осрбли, Словакия
Женщины
Гонка преследования
1. Дарья Виролайнен (Россия) – 30.59,9 (0+0+1+1)
2. Леа Йоганидесова (Чехия) – 14,3 (0+0+0+0)
3. Дениз Херманн (Германия) – 21,2 (2+1+2+0)
4. Ульяна Кайшева (Россия) – 35,9 (0+0+0+1)
5. Ирина Услугина (Россия) – 36,7 (1+1+0+0)
6. Марион Дайгентеш (Германия) – 1.10,2 (0+0+0+0)
7. Анна Никулина (Россия) – 1.24,1 (0+0+1+1)
8. Каролин Хорхлер (Германия) – 1.27,9 (1+0+0+1)...
10. Светлана Миронова (Россия) – 2.20,9 (1+1+2+0)
11. Виктория Сливко (Россия) – 2.34,4 (0+0+2+1)...
19. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) – 3.51,3 (1+2+1+1)
Сюнневе Сулемдал (Норвегия) – не стартовала.
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