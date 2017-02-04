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    Кубок IBU. Гонка преследования. Шельвик победил, Тарьей Бо – 2-й, Махамбетов – 3-й, Волков – 4-й

    Теги сборная России сборная Норвегии результаты Кубок IBU Алексей Волков Тарьей Бо Матей Казар Дмитрий Малышко Алексей Слепов Кристоффер Лангойен Шельвик Тимур Махамбетов Петр Пащенко Юрий Шопин Фредрик Гьесбакк

    Норвежец Кристоффер Шельвик сегодня на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли выиграл пасьют, россиянин Тимур Махамбетов был третьим.

    Кубок IBU

    6-й этап

    Осрбли, Словакия

    Мужчины

    Гонка преследования

    1. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 31.24,2 (0+0+0+0)
    2. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,5 (0+0+2+0)
    3. Тимур Махамбетов (Россия) – 14,6 (0+0+0+1)
    4. Алексей Волков (Россия) – 40,7 (0+0+0+1)
    5. Фредрик Гьесбакк (Норвегия) – 1.19,4 (0+0+1+1)
    6. Матей Казар (Словакия) – 1.23,6 (0+0+0+1)...
    10. Дмитрий Малышко (Россия) – 2.03,3 (3+2+0+1)...
    17. Юрий Шопин (Россия) – 2.35,3 (1+1+1+1)...
    21. Алексей Слепов (Россия) – 2.56,8 (1+0+2+2+)
    48. Петр Пащенко (Россия) – 7.24,0 (3+2+1+2)

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