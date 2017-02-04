Кубок IBU. Гонка преследования. Шельвик победил, Тарьей Бо – 2-й, Махамбетов – 3-й, Волков – 4-й
Норвежец Кристоффер Шельвик сегодня на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли выиграл пасьют, россиянин Тимур Махамбетов был третьим.
Кубок IBU
6-й этап
Осрбли, Словакия
Мужчины
Гонка преследования
1. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 31.24,2 (0+0+0+0)
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,5 (0+0+2+0)
3. Тимур Махамбетов (Россия) – 14,6 (0+0+0+1)
4. Алексей Волков (Россия) – 40,7 (0+0+0+1)
5. Фредрик Гьесбакк (Норвегия) – 1.19,4 (0+0+1+1)
6. Матей Казар (Словакия) – 1.23,6 (0+0+0+1)...
10. Дмитрий Малышко (Россия) – 2.03,3 (3+2+0+1)...
17. Юрий Шопин (Россия) – 2.35,3 (1+1+1+1)...
21. Алексей Слепов (Россия) – 2.56,8 (1+0+2+2+)
48. Петр Пащенко (Россия) – 7.24,0 (3+2+1+2)
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