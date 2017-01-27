«Зенит» подписывает Ивановича, золото Тарасовой и Морозова на Евро, поражение «МЮ» и другие новости утра
Утренний дайджест – с главными новостями дня.
1. «Зенит» подпишет защитника «Челси» Бранислава Ивановича, который может сыграть и в центре, и справа. Зарплата – 5 млн евро, утверждает «СЭ».
2. Пара Тарасова – Морозов выиграла золото на чемпионате Европы по фигурному катанию, а Боброва и Соловьев после пересмотра оценок стали лидерами по итогам короткого танца. Хорошо!
3. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Халлу» (1:2), прервал 17-матчевую серию без поражений, но все равно вышел в финал Кубка английской лиги. Там Моуринью сыграет с «Саутгемптоном».
4. «Барселона» тем временем разнесла «Реал Сосьедад» (5:2) и пробилась в полуфинал Кубка Испании. Лучший момент – когда один Суарес (Луис) отдал голевой пас другому Суаресу (Денису).
5. Роджер Федерер вышел в финал Australian Open, теперь он самый возрастной финалист «Шлема» за 40 с лишним лет. Красавец.
6. Варламов выбыл до конца сезона, «Тампа» обменяла Нестерова в «Монреаль», а Овечкин вышел на 28-е место по голам в истории НХЛ. Остальные итоги дня – тут.
7. В НБА интересно: президент «Нью-Йорка» Фил Джексон решительно настроен обменять главную звезду команды Кармело Энтони. И куда?
8. «Локомотив» удивляет трансферной политикой: на сбор поехал Александр Прудников, вот-вот появится 32-летний Джефферсон Фарфан, у которого кончился контракт в ОАЭ.
9. Куинси Промес заявил, что не собирается уходить из «Спартака», потому что клуб еще ничего не выиграл. Достойно уважения.
Цитата дня. «Из-за «сопки» моя семья недозаработала много денег. Фактически индустрию обворовывали». Георгий Черданцев – о пиратах.
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