НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Вашингтон», «Питтсбург» в гостях у «Бостона» и другие матчи
В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдет 13 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 03.00, «RBC Center»
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- Дата проведения
- 27 января, 03.00, «Prudential Center»
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- Дата проведения
- 27 января, 03.00, «TD Garden»
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- Дата проведения
- 27 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
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- Дата проведения
- 27 января, 03.00, «Barclays Center»
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- Дата проведения
- 27 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
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- Дата проведения
- 27 января, 03.30, «BankAtlantic Center»
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- Дата проведения
- 27 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
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- Дата проведения
- 27 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
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- Дата проведения
- 27 января, 04.30, «American Airlines Center»
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- Дата проведения
- 27 января, 04.30, «United Center»
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- Дата проведения
- 27 января, 05.00, «Gila River Arena»
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- Дата проведения
- 27 января, 06.30, «SAP Center at San Jose»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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