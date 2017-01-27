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    НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Вашингтон», «Питтсбург» в гостях у «Бостона» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Эдмонтон Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Виннипег

    В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдет 13 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Каролина – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    27 января, 03.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Нью-Джерси – Вашингтон
    Дата проведения
    27 января, 03.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Бостон – Питтсбург
    Дата проведения
    27 января, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Филадельфия – Торонто
    Дата проведения
    27 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Айлендерс – Монреаль
    Дата проведения
    27 января, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Оттава – Калгари
    Дата проведения
    27 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Флорида – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    27 января, 03.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Миннесота – Сент-Луис
    Дата проведения
    27 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Нэшвилл – Коламбус
    Дата проведения
    27 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Даллас – Баффало
    Дата проведения
    27 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Чикаго – Виннипег
    Дата проведения
    27 января, 04.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Аризона – Ванкувер
    Дата проведения
    27 января, 05.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сан-Хосе – Эдмонтон
    Дата проведения
    27 января, 06.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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