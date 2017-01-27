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    НХЛ. «Тампа» обменяла Нестерова в «Монреаль» на Расина и выбор в 6-м раунде драфта

    Теги переходы Монреаль Тампа-Бэй НХЛ Никита Нестеров Джонатан Расин

    Защитник «Тампы» Никита Нестеров продолжит карьеру в «Монреале».

    «Лайтнинг» обменяли 23-летнего россиянина на 23-летнего канадского защитника «Канадиенс» Джонатана Расина и выбор в 6-м раунде драфта-2017.

    В сентябре прошлого года Нестеров подписал новый однолетний контракт с «Тампой» на 725 тысяч долларов. В 36 матчах сезона защитник набрал 12 (3+9) очков.

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