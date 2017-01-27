Защитник «Тампы» Никита Нестеров продолжит карьеру в .

«Лайтнинг» обменяли 23-летнего россиянина на 23-летнего канадского защитника «Канадиенс» Джонатана Расина и выбор в 6-м раунде драфта-2017.

В сентябре прошлого года Нестеров подписал новый однолетний контракт с на 725 тысяч долларов. В 36 матчах сезона защитник набрал 12 (3+9) очков.