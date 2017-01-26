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    Куинси Промес: «Спартак» пока ничего не выиграл. Сейчас не время уходить»

    Теги Спартак Ливерпуль Премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Китай Джорджиньо Вейналдум Куинси Промес

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес рассказал, что не думает о переходе в другой клуб.

    – Никогда не думал о других клубах. Никогда. Люди о чем-то таком говорят, но я об этом не знаю. А знаю только то, что играю за «Спартак». И люди, которые со мной действительно хорошо знакомы, понимают это.

    – Партнер по сборной Голландии Джорджиньо Вайналдум пишет, что ждет вас в «Ливерпуле».

    – Да, он говорит, что хочет этого, потому что я нравлюсь ему как игрок. Мы с ним разговаривали, конечно. Но не о «Ливерпуле». Мы просто друзья.

    Повторяю: все, кто меня знает, понимают, где находятся мои мысли. И болельщики «Спартака» знают и помнят, что я сказал. Поэтому я не понимаю, почему этот вопрос вообще обсуждается.

    – То есть вы готовы сказать всем, что в оставшиеся дни этого трансферного окна никуда из «Спартака» точно не уйдете?

    – Не люблю разбрасываться обещаниями. Но не люблю и то, когда люди сомневаются в сказанном мной.

    А я сказал, что никуда не уйду из «Спартака» до того, пока не произойдет… что-то хорошее.

    И пока что мы не выиграли ничего, поэтому не думаю, что сейчас правильное время для ухода. Определенно нет.

    – Есть ли лига, где вы мечтали бы играть?

    – Какой-то одной – нет. Мне нравятся испанская, немецкая, английская, конечно. Но чтобы идти туда, нужно быть готовым.

    Считаю, что у меня все идет в правильном направлении, и я все еще молод.

    Но повторяю: хочу чего-то добиться в «Спартаке». Это важно для меня и моей карьеры.

    – В Китай, как понимаю, не рветесь?

    – Они покупают много игроков, сильных игроков. Мы читаем новости об этом каждый день, поэтому вообще не смотреть на них, конечно, невозможно. Но слишком уж внимательно за этим не слежу.

    – Проходила даже информация об интересе к вам со стороны одного китайского клуба.

    – Ничего об этом не могу сказать (смеется), – сказал Промес.

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