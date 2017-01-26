Иванович перейдет из «Челси» в «Зенит» и будет получать 5 млн евро
Сербский защитник «Челси» Бранислав Иванович в ближайшие дни станет игроком «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам источника, клуб заключит контракт с 32-летним игроком сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год.
В этом сезоне АПЛ Иванович принял участие в 13 матчах, проводя на поле в среднем 45 минут игрового времени.
Ранее Иванович выступал в составе «Локомотива» с 2006 по 2008 год.
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