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    Иванович перейдет из «Челси» в «Зенит» и будет получать 5 млн евро

    Теги Локомотив Зенит Бранислав Иванович Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы

    Сербский защитник «Челси» Бранислав Иванович в ближайшие дни станет игроком «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По словам источника, клуб заключит контракт с 32-летним игроком сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год.

    В этом сезоне АПЛ Иванович принял участие в 13 матчах, проводя на поле в среднем 45 минут игрового времени.

    Ранее Иванович выступал в составе «Локомотива» с 2006 по 2008 год.

    Агент: «Зенит» близок к приобретению Ивановича»

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