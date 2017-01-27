Российская пара Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев занимает первое место по итогам короткого танца на чемпионате Европы после пересмотра судейских оценок.

Изначально лидерами были итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, набравшие в коротком танце 76,65 балла. Однако из-за пересмотра результатов с пары был снят один балл, сообщается в официальном заявлении ISU.

Скорректированный список лидеров выглядит следующим образом:

1. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 76,18

2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 75,65

3. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 75,48

4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 70,46

5. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль) – 69,35

6. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 68,17

7. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 66,02

8. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 64,67...

Произвольную программу танцевальные пары представят в субботу.