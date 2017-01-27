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    Чемпионат Европы. Судьи пересмотрели оценки, Боброва и Соловьев стали лидерами после короткого танца

    Теги Анна Каппеллини Лука Ланотте сборная России результаты чемпионат Европы танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев сборная Италии

    Российская пара Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев занимает первое место по итогам короткого танца на чемпионате Европы после пересмотра судейских оценок.

    Изначально лидерами были итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, набравшие в коротком танце 76,65 балла. Однако из-за пересмотра результатов с пары был снят один балл, сообщается в официальном заявлении ISU. 

    Скорректированный список лидеров выглядит следующим образом: 

    1. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 76,18
    2. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 75,65
    3. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 75,48
    4. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 70,46
    5. Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль) – 69,35
    6. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 68,17
    7. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 66,02
    8. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 64,67...

    Произвольную программу танцевальные пары представят в субботу.

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