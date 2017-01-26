Телеведущий и комментатор «Матч ТВ» рассказал о своем отношении к нелегальному просмотру платных спортивных каналов, друзьях и коллегах и знаниях о российском футболе.

– Когда последний раз футбол по «сопке» смотрели?

– Я футбол по «сопке» не смотрел никогда и смотреть не буду. По принципиальным соображениям. Конкретно из-за «сопки» лично я и моя семья недозаработала большое количество денег. Как и мои коллеги. Фактически обворовывали нас, людей, работающих в индустрии. Все, что было украдено у «НТВ-Плюс», было украдено у сотрудников. Недозарабатывались деньги, которые могли пойти на развитие канала, улучшение качества картинки, покупку новых телевизионных прав и многое другое. Поскольку нас в прямом смысле обворовывали годами, у меня к пиратству трансляций абсолютно негативное отношение.

– Кого из коллег вы можете назвать друзьями?

– У нас есть закрытый чат, в котором 8 человек. Мы общаемся, периодически куда-то выезжаем вместе. У нас дружат жены и дети. Не слежу, что там пишут про наши взаимоотношения. Но надо понимать, что среди нас есть люди разного возраста. Многие комментаторы не проводят в комнате «8-16» много времени – с айпадом можно подготовиться к репортажу в кафе.

Стереотип о том, что наш коллектив похож на змеиный клубок, где все друг друга жалят, – это огромное преувеличение. Вдобавок у нас немного поменялся состав участников, поэтому нынешнюю атмосферу можно назвать более чем дружественной и творческой.

– Легко любить российский футбол, зная обо всех подводных камнях и непубличных процессах?

– Говорю абсолютно честно: если бы я знал о российском футболе столько, сколько знают отдельные люди (которые действительно знают), то это бы все равно моей любви к этому виду спорта не изменило. К счастью, я еще очень многого не знаю. Много общаюсь с футбольными и околофутбольными людьми. И прекрасно знаю, что надо задавать как можно меньше лишних вопросов. Именно поэтому за 15 лет в футболе нет людей, которые со мной бы не общались или отворачивались, – рассказал Черданцев.