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    «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании

    Теги Барселона Реал Сосьедад Лионель Месси Кубок Испании Арда Туран Луис Суарес Хуанми Хименес Денис Суарес Виллиан Жозе

    В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» крупно обыграла «Реал Сосьедад» (5:2, первый матч – 1:0).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Барселона – Реал Сосьедад 5:2 (1:0, 4:2)
    Дата проведения
    26 января, 23.15, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17 Суарес, 2:0 – 55, пенальти Месси, 2:1 – 62 Хуанми, 3:1 – 63 Суарес, 3:2 – 73 Виллиан Жозе, 4:2 – 80 Туран, 5:2 – 82 Суарес.
    БарселонаСиллессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано (Ракитич, 66), Суарес, Серджи Роберто (Алеиш Видаль, 46), Андре Гомеш, Неймар (Туран, 75), Месси, Суарес.
    Реал СосьедадРульи, Навас, Берчиче, Элустондо (Одриосола, 76), Мартинес, Сурутуса, Ильярраменди, Вела (Хуанми, 57), Прието (Каналес, 57), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
    Предупреждения:
    Неймар (40), Вела (40), Альба (40), Берчиче (43), Суарес (51), Мартинес (54).

    Статистика Кубка Испании

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