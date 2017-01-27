«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» крупно обыграла «Реал Сосьедад» (5:2, первый матч – 1:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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