«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании
В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» на «Камп Ноу» крупно обыграла «Реал Сосьедад» (5:2, первый матч – 1:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 26 января, 23.15, «Камп Ноу»
- Голы:
- 1:0 – 17 Суарес, 2:0 – 55, пенальти Месси, 2:1 – 62 Хуанми, 3:1 – 63 Суарес, 3:2 – 73 Виллиан Жозе, 4:2 – 80 Туран, 5:2 – 82 Суарес.
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Барселона –
Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано (Ракитич, 66), Суарес, Серджи Роберто (Алеиш Видаль, 46), Андре Гомеш, Неймар (Туран, 75), Месси, Суарес.
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Реал Сосьедад –
Рульи, Навас, Берчиче, Элустондо (Одриосола, 76), Мартинес, Сурутуса, Ильярраменди, Вела (Хуанми, 57), Прието (Каналес, 57), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
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