ЦСКА и УНИКС проиграли, судейство в пользу «Реала» и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. ЦСКА проиграл «Жальгирису», а УНИКС уступил «Фенербахче» в 19-м раунде Евролиги.

2. В первом круге ла лиги «Реал» заработал 8 дополнительных очков из-за ошибок арбитров. Анализ от газеты Mundo Deportivo.

3. «Югра» уступила рижскому «Динамо», «Барыс» победил «Йокерит» и другие результаты дня в КХЛ.

4. На Australian Open Павлюченкова уступила в 1/4 финала Винус Уильямс. Остальные результаты – здесь.

5. Евгений Бушманов возглавил молодежную сборную России по футболу. Контракт с ним подписан до лета 2019 года.

6. Радулов оформил дубль, Кучеров, Кулемин и Нестеров забросили по шайбе. Другие результаты в НХЛ – здесь.

7. Первый канал больше не будет показывать новости спорта. Нефутбольная страна превращается в неспортивную?

8. В НБА «Торонто» проиграл «Сан-Антонио». Другие результаты – здесь.

9. Суд отклонил иск «Реала» на 6 млн евро к каталонскому каналу, сравнившему игроков Мадрида с гиенами, а Пепе – с Ганнибалом.

10. 7 российских волейболистов, завоевавших золото Олимпиады, якобы сдали положительные допинг-пробы. Инсайд от бывшего игрока бразильской сборной Жибы, который тут же опровергла Всероссийская федерация волейбола.

11. Продолжается словесная перестрелка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. На этот раз россиянин пообещал сломать сопернику руку. Ждем 4 марта.

12. Российский горнолыжник Александр Хорошилов стал третьим в слаломе на этапе Кубка мира в Австрии.

Цитата дня. «Главная проблема биатлона – нежелание IBU препятствовать использованию допинга». Американка Сюзан Данкли – с критикой союза биатлонистов.