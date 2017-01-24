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    Сюзан Данкли: «Главная проблема биатлона – нежелание IBU препятствовать использованию допинга»

    Теги Кубок мира допинг IBU сборная США жен Сюзан Данкли

    Американская биатлонистка Сюзан Данкли призналась, что недовольна действиями Международного союза биатлонистов (IBU).

    «Когда появился доклад Макларена, я подумала, что допинг – главная проблема для нашего вида спорта. Однако в последние недели думаю, что нежелание IBU препятствовать использованию допинга – вот главная проблема.

    Только после того, как спортсмены заявили о бойкоте, исполком собрался и решил созвать внеочередной конгресс перед чемпионатом мира. Это и есть то значительное действие, которое нам требуется», – сказала Данкли.

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