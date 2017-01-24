Американская биатлонистка Сюзан Данкли призналась, что недовольна действиями Международного союза биатлонистов (IBU).

«Когда появился доклад Макларена, я подумала, что допинг – главная проблема для нашего вида спорта. Однако в последние недели думаю, что нежелание IBU препятствовать использованию допинга – вот главная проблема.

Только после того, как спортсмены заявили о бойкоте, исполком собрался и решил созвать внеочередной конгресс перед чемпионатом мира. Это и есть то значительное действие, которое нам требуется», – сказала Данкли.