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    КХЛ. «Амур» примет «Слован», «Адмирал» против «Медвешчака» и другие матчи

    Теги Амур Автомобилист результаты Слован Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Рига Югра Медвешчак Адмирал

    В очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ пройдет 5 матчей. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Амур – Слован
    Дата проведения
    24 января, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео
    Адмирал – Медвешчак
    Дата проведения
    24 января, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Минск – Автомобилист
    Дата проведения
    24 января, 19.30, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео
    Йокерит – Барыс
    Дата проведения
    24 января, 19.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Рига – Югра
    Дата проведения
    24 января, 20.30, «Арена-Рига»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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    Статистика КХЛ

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