КХЛ. «Амур» примет «Слован», «Адмирал» против «Медвешчака» и другие матчи
В очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ пройдет 5 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 12.30, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 24 января, 12.30, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 24 января, 19.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 24 января, 19.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 24 января, 20.30, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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