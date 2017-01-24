Бушманов возглавил молодежную сборную России
Российский футбольный союз сообщил о подписании контракта с Евгением Бушмановым, который стал старшим тренером молодежной сборной России.
Соглашение с 45-летним специалистом, который сменил на этом посту Николая Писарева, рассчитано до 15 июля 2019 года.
В четверг, 26 января, в Швейцарии состоится жеребьевка отборочного цикла Евро-2019 (U-21), по результатам которой россияне узнают своих соперников по групповому этапу.
Бушманов с 2013 года тренировал «Спартак-2», а до этого работал в «Химках», «Локомотиве», «Сатурне» и «Шиннике».
Фото: официальный сайт РФС
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.