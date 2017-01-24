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    Бушманов возглавил молодежную сборную России

    Теги сборная России U-21 трансферы РФС ФНЛ Евгений Бушманов фото Спартак-2

    Российский футбольный союз сообщил о подписании контракта с Евгением Бушмановым, который стал старшим тренером молодежной сборной России.

    Соглашение с 45-летним специалистом, который сменил на этом посту Николая Писарева, рассчитано до 15 июля 2019 года.

    В четверг, 26 января, в Швейцарии состоится жеребьевка отборочного цикла Евро-2019 (U-21), по результатам которой россияне узнают своих соперников по групповому этапу.

    Бушманов с 2013 года тренировал «Спартак-2», а до этого работал в «Химках», «Локомотиве», «Сатурне» и «Шиннике».

    Фото: официальный сайт РФС

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