Бушманов возглавил молодежную сборную России

Российский футбольный союз сообщил о подписании контракта с , который стал старшим тренером молодежной сборной России.

Соглашение с 45-летним специалистом, который сменил на этом посту Николая Писарева, рассчитано до 15 июля 2019 года.

В четверг, 26 января, в Швейцарии состоится жеребьевка отборочного цикла Евро-2019 (U-21), по результатам которой россияне узнают своих соперников по групповому этапу.

Бушманов с 2013 года тренировал «Спартак-2», а до этого работал в «Химках», «Локомотиве», «Сатурне» и «Шиннике».

Фото: официальный сайт