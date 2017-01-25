НБА. Регулярный чемпионат. «Торонто» уступил «Сан-Антонио», «Вашингтон» разгромил «Бостон» и другие результаты
Во вторник, 24 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» дома уступил «Сан-Антонио», «Вашингтон» крупно обыграл «Бостон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
- Лаури (30 + 5 потерь), Пауэлл (16), Валанчюнас (9 + 13 подборов), Кэрролл (2), Саллинджер (0) – старт; Росс (21), Паттерсон (12), Джозеф (10), Ногейра (6 + 10 подборов), ВанВлит (0).
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Ноэл (19 + 8 подборов), Ковингтон (14 + 8 подборов), Ильясова (10), Макконнелл (9 + 10 передач), Стаускас (8) – старт; Холмс (18), Шарич (16 + 8 подборов), Хендерсон (11), Родригес (9 + 7 передач), Луваву-Кабарро (7).
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Бил (31 + 5 потерь), Уолл (27 + 7 подборов + 7 передач), М-ф Моррис (19 + 11 подборов), Гортат (16 + 8 подборов), Портер (6) – старт; Убре (11), Берк (6), Смит (3), Саторански (2), Очефу (2), Макклеллан (0).
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Вучевич (20 + 8 подборов), Ибака (16 + 8 подборов), Грин (13 + 7 подборов), Гордон (13), Пэйтон (10 + 7 подборов + 8 потерь) – старт; Рудеж (8), Уотсон (7 + 6 передач), Хезонья (3), Бийомбо (2).
- Дата проведения
- 25 января, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Йокич (23 + 11 подборов + 6 передач), Нельсон (17 + 7 передач), Галлинари (11), Фарид (11 + 7 подборов), Харрис (10) – старт; Артур (16 + 8 подборов), Мюррэй (5), Бартон (5), Чендлер (3), Нуркич (2).
- Дата проведения
- 25 января, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
- Букер (26), Чендлер (22 + 17 подборов), Бледсоу (18 + 7 передач + 5 потерь), Уоррен (8), Крисс (5) – старт; Лень (11 + 10 подборов), Найт (10), Такер (8 + 6 передач), Юлис (3), Барбоза (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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