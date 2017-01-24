Australian Open. 1/4 финала. Павлюченкова проиграла Винус Уильямс, Вандевей разгромила Мугурусу
В своем первом за 18 лет четвертьфинале «Шлема» Мирьяна Лючич-Барони сыграет с Каролиной Плишковой (5).
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 24 января, 02.20
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- Дата проведения
- 25 января, 02.00
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- Дата проведения
- 25 января,
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- Дата проведения
- 24 января, 04.30
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