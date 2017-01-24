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    Australian Open. 1/4 финала. Павлюченкова проиграла Винус Уильямс, Вандевей разгромила Мугурусу

    Теги Australian Open результаты WTA

    В своем первом за 18 лет четвертьфинале «Шлема» Мирьяна Лючич-Барони сыграет с Каролиной Плишковой (5).

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    16 – 29 января 2017

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Четвертьфинал

    Винус Уильямс (США) Анастасия Павлюченкова (Россия)
    6:47:6
    Дата проведения
    24 января, 02.20
    Онлайн матча

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    Йоханна Конта (Великобритания) Серена Уильямс (США)
    Дата проведения
    25 января, 02.00
    Онлайн матча

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    Каролина Плишкова (Чехия) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)
    Дата проведения
    25 января,
    Онлайн матча

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    Коко Вандевей (США) Гарбинье Мугуруса (Испания)
    6:46:0
    Дата проведения
    24 января, 04.30
    Онлайн матча

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