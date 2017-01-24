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    Суд отклонил иск «Реала» на 6 млн евро к каталонскому каналу, сравнившему игроков Мадрида с гиенами, а Пепе – с Ганнибалом

    Теги Пепе Реал Мадрид примера Испания телевидение происшествия видео фото

    Верховный суд Испании оказался удовлетворить иск «Реала», требовавшего шесть миллионов евро от каталонского канала TV3 за моральный ущерб, нанесенный оскорбительным сюжетом, показанным в эфире.

    В 2013 году TV3 демонстрировал видеоролик, в котором футболистов мадридского клуба сравнивали с гиенами, охотящимися на антилоп на документальных кадрах National Geographic.

    Сюжет также включал сцену, в которой защитник Пепе изображался в маске Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят».

    Верховный суд постановил, что видео, несмотря на провокационный характер, «не выходит за пределы дозволенного в рамках спортивной передачи». Судьи отметили критический и насмешливый характер видео.

    Ведущий программы TV3 после волны негодования со стороны болельщиков «Реала» извинился перед теми, кого мог обидеть сюжет.

    В 2014 году мадридский суд низшей инстанции постановил, что канал должен выплатить 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации, но Верховный суд Испании отклонил и это решение.

    «Реал» намерен отсудить у каталонского телеканала 6 миллионов евро за сравнение игроков с гиенами

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