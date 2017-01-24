Суд отклонил иск «Реала» на 6 млн евро к каталонскому каналу, сравнившему игроков Мадрида с гиенами, а Пепе – с Ганнибалом

Верховный суд Испании оказался удовлетворить иск , требовавшего шесть миллионов евро от каталонского канала TV3 за моральный ущерб, нанесенный оскорбительным сюжетом, показанным в эфире.

В 2013 году TV3 демонстрировал видеоролик, в котором футболистов мадридского клуба сравнивали с гиенами, охотящимися на антилоп на документальных кадрах National Geographic.

Сюжет также включал сцену, в которой защитник Пепе изображался в маске Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят».

Верховный суд постановил, что видео, несмотря на провокационный характер, «не выходит за пределы дозволенного в рамках спортивной передачи». Судьи отметили критический и насмешливый характер видео.

Ведущий программы TV3 после волны негодования со стороны болельщиков извинился перед теми, кого мог обидеть сюжет.

В 2014 году мадридский суд низшей инстанции постановил, что канал должен выплатить 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации, но Верховный суд Испании отклонил и это решение.

«Реал» намерен отсудить у каталонского телеканала 6 миллионов евро за сравнение игроков с гиенами

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