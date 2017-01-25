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    НХЛ. «Питтсбург» против «Сент-Луиса», «Оттава» – «Вашингтон» и другие матчи

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    В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Сент-Луисом», «Оттава» – с «Вашингтоном».

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Айлендерс – Коламбус
    Дата проведения
    25 января, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео

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    Нью-Джерси – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    25 января, 03.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Питтсбург – Сент-Луис
    Дата проведения
    25 января, 03.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Бостон – Детройт
    Дата проведения
    25 января, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Монреаль – Калгари
    Дата проведения
    25 января, 03.30, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Оттава – Вашингтон
    Дата проведения
    25 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Виннипег – Сан-Хосе
    Дата проведения
    25 января, 04.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Нэшвилл – Баффало
    Дата проведения
    25 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео

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    Даллас – Миннесота
    Дата проведения
    25 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Чикаго – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    25 января, 04.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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