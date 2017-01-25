НХЛ. «Питтсбург» против «Сент-Луиса», «Оттава» – «Вашингтон» и другие матчи
В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» сыграет с «Сент-Луисом», «Оттава» – с «Вашингтоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Barclays Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Prudential Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «TD Garden»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 января, 03.30, «Centre Bell»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 января, 04.00, «MTS Centre»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 января, 04.30, «American Airlines Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 января, 04.30, «United Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.