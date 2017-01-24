Барселонская газета Mundo Deportivo проанализировала исходы матчей первого круга Ла Лиги, в которых принимали участие «Реал» и «Барселоны». В результате был сделан вывод: судейские ошибки позволили «Реалу» набрать на 8 очков больше, а , наоборот, потеряла 4 турнирных балла.

В качестве примера издание обращается к матчу между «Реалом» и «Сельтой» (2:1), где один из мячей был забитом Альваро Моратой из «чистого» офсайда. Аналогичные претензии к голу Рамоса в ворота «Малаги» (2:1). Также очевидные судейские ошибки отмечаются в матчах против «Эспаньола» (2:0) и «Депортиво» (3:2).

Судейские ошибки в матчах с участием «Барселоны» происходили в 8 матчах, в трех из которых привели к потере очков: с «Сельтой» (3:4), когда не был назначен пенальти за фол на Неймаре, с «Малагой» (0:0) из-за отмененного гола Пике вследствие ошибочно зафиксированного офсайда и «Вильярреалом» (1:1), когда арбитр не назначил два пенальти из-за игры рукой в штрафной «Вильярреала».

Однако издание также отмечает, что незасчитанный чистый гол в ворота «Барселоны» в матче против «Реал Сосьедада» (1:1) позволил каталонцам заработать одно дополнительное очко.

После 19 туров «Реал» опережает «Барселону» на 2 очка, имея перенесенный матч против «Валенсии» в запасе.