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    Хабиб Нурмагомедов: «Хочу сломать Фергюсону руку»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Хабиб Нурмагомедов относится к Тони Фергюсону хуже, чем к другим своим оппонентам. Об этом российский боец сообщил в интервью.

    «Я отношусь к Фергюсону не так, как к Дос Аньосу, Майклу Джонсону, Даррелу Хорчеру. Я хочу сломать Тони лицо, чтобы научить его уважению. Когда мы дрались с Джонсоном, я поймал его руку на кимуру и мог ее сломать. Но я выкручивал руку очень аккуратно и медленно, потому что не хотел травмировать Джонсона. Я понимал, что бой уже закончен. Я просто медленно давил, и он сдался. Если Тони Фергюсон отдаст мне руку, то я ее сломаю, как Мир – Ногейре».

    Фрэнк Мир сломал руку Антонио Родриго Ногейре в поединке, состоявшимся в 2011 году. Ногейра, пойманный на кимуру, отказался постучать в знак сдачи. Травма потребовала операции и периода восстановления, из-за которого Ногейра почти год не участвовал в боях.

    Бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе.

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