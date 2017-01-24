Хабиб Нурмагомедов относится к Тони Фергюсону хуже, чем к другим своим оппонентам. Об этом российский боец сообщил в интервью.

«Я отношусь к Фергюсону не так, как к Дос Аньосу, Майклу Джонсону, Даррелу Хорчеру. Я хочу сломать Тони лицо, чтобы научить его уважению. Когда мы дрались с Джонсоном, я поймал его руку на кимуру и мог ее сломать. Но я выкручивал руку очень аккуратно и медленно, потому что не хотел травмировать Джонсона. Я понимал, что бой уже закончен. Я просто медленно давил, и он сдался. Если Тони Фергюсон отдаст мне руку, то я ее сломаю, как Мир – Ногейре».

Фрэнк Мир сломал руку Антонио Родриго Ногейре в поединке, состоявшимся в 2011 году. Ногейра, пойманный на кимуру, отказался постучать в знак сдачи. Травма потребовала операции и периода восстановления, из-за которого Ногейра почти год не участвовал в боях.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона UFC в легком весе.

Почему Фергюсон – самый опасный соперник для Хабиба