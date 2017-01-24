Евролига. УНИКС – «Фенербахче», ЦСКА в гостях у «Жальгириса» и другие матчи
Во вторник, 24 января, в рамках 19-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС примет финалиста минувшего розыгрыша турецкий «Фенербахче». Действующий обладатель трофея московский ЦСКА в гостях сыграет с каунасским «Жальгирисом».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 24 января, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
- Дата проведения
- 24 января, 21.00, «Жальгирис арена»
- Дата проведения
- 24 января, 21.45, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 24 января, 23.30, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Реал Испания – 13-5, Олимпиакос Греция – 13-5, Баскония Испания – 11-7, Фенербахче Турция – 11-7, Панатинаикос Греция – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-8, Дарушафака Турция – 10-8, Барселона Испания – 8-10, Анадолу Эфес Турция – 8-10, УНИКС Россия – 7-11, Бамберг Германия – 7-11, Маккаби FOX Израиль – 6-12, Жальгирис Литва – 6-12, ЕА7 Милан Италия – 5-13, Галатасарай Турция – 5-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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