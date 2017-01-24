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    Евролига. УНИКС – «Фенербахче», ЦСКА в гостях у «Жальгириса» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА УНИКС Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Баскония Барселона Црвена Звезда Галатасарай

    Во вторник, 24 января, в рамках 19-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС примет финалиста минувшего розыгрыша турецкий «Фенербахче». Действующий обладатель трофея московский ЦСКА в гостях сыграет с каунасским «Жальгирисом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    УНИКС Россия  –  Фенербахче Турция 2:6 (1 четверть)
    Дата проведения
    24 января, 19.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча

    Галатасарай Турция  –  Маккаби FOX Израиль
    Дата проведения
    24 января, 20.00, «Абди Ипекчи Арена»
    Онлайн матча

    Жальгирис Литва  –  ЦСКА Москва Россия
    Дата проведения
    24 января, 21.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

    Панатинаикос Греция  –  Барселона Испания
    Дата проведения
    24 января, 21.45, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча

    Баскония Испания  –  Црвена Звезда Сербия
    Дата проведения
    24 января, 23.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Реал Испания – 13-5, Олимпиакос Греция – 13-5, Баскония Испания – 11-7, Фенербахче Турция – 11-7, Панатинаикос Греция – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-8, Дарушафака Турция – 10-8, Барселона Испания – 8-10, Анадолу Эфес Турция – 8-10, УНИКС Россия – 7-11, Бамберг Германия – 7-11, Маккаби FOX Израиль – 6-12, Жальгирис Литва – 6-12, ЕА7 Милан Италия – 5-13, Галатасарай Турция – 5-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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