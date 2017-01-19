Санкт-Петербург представил логотип к Евро-2020
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась презентация официального логотипа города как одного из организаторов Евро-2020.
Участие в презентации приняли вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и президент УЕФА Александер Чеферин.
Также на презентации присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 городах.
Санкт-Петербург🇷🇺 будет одним из 1⃣3⃣ городов #ЕВРО2020. Он примет 3⃣ матча группового этапа и 1⃣ четвертьфиналpic.twitter.com/Boa2o7K0YR— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 января 2017 г.
Фото: официальный твиттер УЕФА
Санкт-Петербург и еще 12 городов, которые примут Евро-2020
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