Санкт-Петербург представил логотип к Евро-2020

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась презентация официального логотипа города как одного из организаторов .

Участие в презентации приняли вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и президент УЕФА Александер Чеферин.

Также на презентации присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 городах.

Санкт-Петербург🇷🇺 будет одним из 1⃣3⃣ городов #ЕВРО2020. Он примет 3⃣ матча группового этапа и 1⃣ четвертьфиналpic.twitter.com/Boa2o7K0YR — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 января 2017 г.

Фото: официальный твиттер УЕФА

Санкт-Петербург и еще 12 городов, которые примут Евро-2020

Время наводить мосты. В Лондоне представили логотип Евро-2020