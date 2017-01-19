Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Санкт-Петербург представил логотип к Евро-2020

    Теги Виталий Мутко УЕФА видео фото Евро-2020 Крестовский стадионы Георгий Полтавченко Александер Чеферин

    Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась презентация официального логотипа города как одного из организаторов Евро-2020.

    Участие в презентации приняли вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и президент УЕФА Александер Чеферин.

    Также на презентации присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

    Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 городах.

    Фото: официальный твиттер УЕФА

    Санкт-Петербург и еще 12 городов, которые примут Евро-2020

    Время наводить мосты. В Лондоне представили логотип Евро-2020

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться