Акимова, Глазырина и Подчуфарова отобрались на чемпионат мира

По итогам январских этапов Кубка мира определились три российские биатлонистки, отобравшиеся на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене.

Критериями отбора в сборную России предусмотрено включение в команду на ЧМ-2017 трех спортсменок, набравших наибольшее количество очков на этапах Кубка мира в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце. Ими стали Татьяна Акимова (147 очков), Екатерина Глазырина (61) и Ольга Подчуфарова (46 очков).

Ульяна Кайшева (40 очков) и Ирина Услугина (34 очка), также выступавшие в январе на этапах Кубка мира, напрямую в Хохфильцен не попали.

Всего для участия в ЧМ в состав женской команды войдет не более 6 биатлонисток. Еще три спортсменки будут выбраны позже по решению главного тренера и старших тренеров спортивной сборной команды.