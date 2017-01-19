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    Акимова, Глазырина и Подчуфарова отобрались на чемпионат мира

    Теги Кубок мира сборная России жен чемпионат мира Екатерина Глазырина Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Ольга Подчуфарова

    По итогам январских этапов Кубка мира определились три российские биатлонистки, отобравшиеся на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене. 

    Критериями отбора в сборную России предусмотрено включение в команду на ЧМ-2017 трех спортсменок, набравших наибольшее количество очков на этапах Кубка мира в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце. Ими стали Татьяна Акимова (147 очков), Екатерина Глазырина (61) и Ольга Подчуфарова (46 очков).

    Ульяна Кайшева (40 очков) и Ирина Услугина (34 очка), также выступавшие в январе на этапах Кубка мира, напрямую в Хохфильцен не попали.

    Всего для участия в ЧМ в состав женской команды войдет не более 6 биатлонисток. Еще три спортсменки будут выбраны позже по решению главного тренера и старших тренеров спортивной сборной команды.

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