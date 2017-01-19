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    Товарищеские матчи. «Локомотив» против «Базеля», «Ростов» победил «Хэнань Цзянье» и другие матчи

    Теги Локомотив Ростов Премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария высшая лига Болгария товарищеские матчи (клубы) результаты Арсенал Тула высшая лига Казахстан Кайрат высшая лига Китай Оренбург Хэнань Цзянье Лудогорец

    Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.

    Товарищеский матч

    Ростов Россия – Хэнань Цзянье Китай – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бухаров (6), 2:0 – Скопинцев (23), 2:1 – (с пенальти, 36), 3:1 – Ерохин (49).

    РОСТОВ (1-й тайм): Гошев, игрок на просмотре, Навас, игрок на просмотре, Терентьев, Скопинцев, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Ярошенко, Бухаров.

    РОСТОВ (2-й тайм): Гошев, Нандиньо, Ерохин, Навас. Препелицэ, Григорьев, Полоз, Киреев, Кудряшов, Гранат, игрок на просмотре.

    Оренбург Россия – Кайрат Казахстан – 0:0 (первый тайм)

    ОРЕНБУРГ: Гутор, Ойеволе, Сиваков, Гигичкори, Полуяхтов, Афонин, Воробьев, Благо, Ефремов, Нехайчик, Делькин.

    Арсенал Тула Россия – Лудогорец Болгария – 17.30

    Локомотив Россия – Базель Швейцария – 18.00

    Примечание: время начала матчей – московское.

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