Консалтинговая компания Deloitte провела исследование, посвященное доходам клубов от коммерческих соглашений в сезоне-2015/16.

Лидирует по этому показателю , доход которого от коммерции составляет 363,8 миллиона евро (53% от общего дохода клуба).

В рейтинге присутствуют только те команды, которые вошли в топ-20 по общему доходу.

1. – 363,8 млн евро, 53% от общего дохода

2. «Бавария» – 342,6 млн евро, 58%

3. «ПСЖ» – 305,3 млн евро, 58%

4. «Барселона» – 296,1 млн евро, 48%

5. – 263,4 млн евро, 42%

6. «Манчестер Сити» – 238,8 млн евро, 46%

7. – 163,1 млн евро, 36%

8. «Ливерпуль» – 159,8 млн евро, 39%

9. – 145,8 млн евро, 74%

10. «Арсенал» – 142,9 млн евро

11. «Боруссия» Дортмунд – 140,2 млн евро, 49%

12. – 101,7 млн евро, 30%

13. «Милан» – 100,8 млн евро, 47%

14. «Шальке» – 98,3 млн евро, 44%

15. «Тоттенхэм» – 77,5 млн евро, 28%

16. «Интер» – 54,9 млн евро, 31%

17. «Атлетико» – 53,2 млн евро, 23%

18. «Вест Хэм» – 40,4 млн евро, 21%

19. «Рома» – 35,8 млн евро, 16%

20. «Лестер» – 30,1 млн евро, 17%