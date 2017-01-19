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    Deloitte: «Зенит» – 9-й клуб мира по доходу от коммерческих соглашений, «МЮ» – лидер рейтинга

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    Консалтинговая компания Deloitte провела исследование, посвященное доходам клубов от коммерческих соглашений в сезоне-2015/16.

    Лидирует по этому показателю «Манчестер Юнайтед», доход которого от коммерции составляет 363,8 миллиона евро (53% от общего дохода клуба).

    В рейтинге присутствуют только те команды, которые вошли в топ-20 по общему доходу

    1. «Манчестер Юнайтед» – 363,8 млн евро, 53% от общего дохода

    2. «Бавария» – 342,6 млн евро, 58%

    3. «ПСЖ» – 305,3 млн евро, 58%

    4. «Барселона» – 296,1 млн евро, 48%

    5. «Реал» – 263,4 млн евро, 42%

    6. «Манчестер Сити» – 238,8 млн евро, 46%

    7. «Челси» – 163,1 млн евро, 36%

    8. «Ливерпуль» – 159,8 млн евро, 39%

    9. «Зенит» – 145,8 млн евро, 74%

    10. «Арсенал» – 142,9 млн евро

    11. «Боруссия» Дортмунд – 140,2 млн евро, 49%

    12. «Ювентус» – 101,7 млн евро, 30%

    13. «Милан» – 100,8 млн евро, 47%

    14. «Шальке» – 98,3 млн евро, 44%

    15. «Тоттенхэм» – 77,5 млн евро, 28%

    16. «Интер» – 54,9 млн евро, 31%

    17. «Атлетико» – 53,2 млн евро, 23%

    18. «Вест Хэм» – 40,4 млн евро, 21%

    19. «Рома» – 35,8 млн евро, 16%

    20. «Лестер» – 30,1 млн евро, 17%

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